https://ria.ru/20230110/stomatolog-1843816321.html

В Хабаровске стоматолога обвинили в отказе лечить ребенка-инвалида

В Хабаровске стоматолога обвинили в отказе лечить ребенка-инвалида - РИА Новости, 10.01.2023

В Хабаровске стоматолога обвинили в отказе лечить ребенка-инвалида

Стоматолога не отстранили от работы в частной клинике Хабаровска после конфликта с матерью ребенка-инвалида, которого она якобы отказалась лечить из-за личной... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:12

2023-01-10T10:12

2023-01-10T10:12

здоровье - общество

хабаровск

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Стоматолога не отстранили от работы в частной клинике Хабаровска после конфликта с матерью ребенка-инвалида, которого она якобы отказалась лечить из-за личной неприязни, рассказала РИА Новости представитель прокуратуры Хабаровского края. В интернете стало распространяться видео, на котором мать ребенка-инвалида пытается заставить стоматолога частной клиники "Восток" в Хабаровске начать лечить зуб, который уже обезболен. Видео смонтировано из нескольких кусков, поэтому непонятно, из-за чего начался конфликт. Слышно лишь, как врач просит женщину "не комментировать весь прием, закрыть рот и выйти из кабинета, чтобы не мешать работать". Женщина не успокаивается, стоматолог отходит от пациента и на угрозы полицией спокойно заявляет, что отказывается лечить, и просит, чтобы они записались на прием к другому врачу, так как зуб не болезненный и экстренное вмешательство не требуется. Стоматолог также говорит о личной неприязни как возможной причине отказа в лечении, но неясно к кому - к пациенту, сидящему спокойно в кресле, или его назойливой матери. "Прокуратура организовала проверку этого видео в интернете. Мы проверим доводы, обоснованность отказа, был ли вообще отказ. Врач от работы не отстранена. В случае, если все же подтвердится отказ в оказании медицинских услуг, то тогда будут приняты меры реагирования, привлечения, возможно, к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя именно этого лечащего врача. Проверка проводится в течение месяца", - рассказала собеседница агентства. Как выяснилось, инцидент произошел еще 6 января. В частной клинике РИА Новости подтвердили, что врач Наталья Миногина, занимавшаяся пациентом-инвалидом в тот день, продолжает работать. Ее стаж - порядка 30 лет, стоматолог-терапевт высшей категории. Подробности конфликта в "Востоке" не разъяснили, но сообщили, что этот ребенок-инвалид неоднократно лечил зубы в клинике, причем в день инцидента тоже. Как уточнила РИА Новости руководитель клиники Ирина Щербий, парень, которому лечили зуб, уже взрослый, ему 18 лет и он аутист. Его лечением регулярно занималась Миногина, она ведет еще несколько пациентов-аутистов. "Первый этап лечения зуба завершен. Доктор взяла себя в руки, закончила. Дальше нужен второй и третий этапы", - сказала собеседница. Она добавила, что отец ребенка в разговоре с ней заметил, что "как-то эмоционально все сложилось". "Эти люди дальше записались на лечение как ни в чем не бывало, папа звонил лично вчера и настаивал на продолжении лечения их ребенка", - заявила Щербий. "В итоге у нас проверка Росздравнадзора еще, сегодня уведомление пришло… Свое честное имя мы можем защитить только в суде, а чтобы дойти до суда, я должна пройти все эти семь кругов ада в виде проверок... Единственное, о чем я сожалею, что мы не вызвали полицию и не передали дело в органы опеки", - резюмировала руководитель клиники.

https://ria.ru/20230110/smert-1843812393.html

https://ria.ru/20230109/prigovor-1843784601.html

https://ria.ru/20221229/pensioner-1842108365.html

хабаровск

хабаровский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, хабаровск, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия