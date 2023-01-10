https://ria.ru/20230110/ssha-1843792653.html

В США предостерегли от "медвежьей услуги" ради Украины

В США предостерегли от "медвежьей услуги" ради Украины - РИА Новости, 10.01.2023

В США предостерегли от "медвежьей услуги" ради Украины

Получившие большинство в новой Палате представителей республиканцы должны коренным образом изменить политику США по Украине, пишут в статье для Newsweek... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T02:47

2023-01-10T02:47

2023-01-10T04:59

в мире

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Получившие большинство в новой Палате представителей республиканцы должны коренным образом изменить политику США по Украине, пишут в статье для Newsweek вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и старший научный сотрудник Центра обновления Америки доктор философии Сумантра Маитра.Как отмечают авторы, перед новой Палатой представителей с республиканским большинством есть два варианта, что делать дальше с Украиной. Первый вариант заключается в поддержке нынешней политики администрации Джо Байдена, которая подчиняет "американские интересы украинскому правительству", второй – в поиске нового курса, учитывающего как реалии конфликта, так и способность Америки поддерживать Киев."Первый вариант станет медвежьей услугой американскому народу и оскорблением республиканского электората, который все сильнее опасается, что поддержка Украины примет неограниченный характер", - пишут Колдуэлл и Маитра.По их мнению, Палата представителей должна скорректировать американский курс на Украине и проводить более реалистичную политику: "признать, что крупные интересы США не стоят на кону и отдать приоритет более насущным потребностям внутри страны и за рубежом". Так, способность США поддерживать Киев постепенно сокращается, также возникла задолженность по поставкам американского оружия на Тайвань — "отчасти из-за того, что Украина затмила собой куда более важный театр военных действий в Восточной Азии".Кроме того, как отмечают авторы, растут и финансовые издержки США: по состоянию на конец 2022 года общая сумма, выделенная конгрессом Киеву, превысила 110 миллиардов долларов. "Объявлять эти расходы "скромными" при рекордной инфляции и государственном долге в 31 триллион долларов — значит плюнуть в лицо американским налогоплательщикам", - подчеркивают они.В политике США по украинскому вопросу назрели "неотложные перемены", считают Колдуэлл и Маитра. Они призвали вести тщательный учет помощи Украине, которая "поражена системной коррупцией и с момента обретения независимости служит незаконным источником оружия", и запретить поставки дефицитного оружия и боеприпасов, необходимых на "более важных театрах военных действий"."Слуги народа не должны подчинять американские интересы и безопасность американских граждан иностранным правительствам, решившим любой ценой втянуть США в свои войны", - резюмируют авторы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230109/pomosch-1843776197.html

https://ria.ru/20221229/politika-1841864670.html

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в мире, джо байден, украина, сша, нато