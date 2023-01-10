https://ria.ru/20230110/sportobekty-1843770640.html
Заммэра Ефимов: с 2020 года город выделил землю под 58 спортивных объектов
Заммэра Ефимов: с 2020 года город выделил землю под 58 спортивных объектов - РИА Новости, 10.01.2023
Заммэра Ефимов: с 2020 года город выделил землю под 58 спортивных объектов
В период с 2020 по 2022 год столичные власти выделили предпринимателям землю для создания 58 некапитальных спортивных сооружений, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:14
2023-01-10T11:14
2023-01-10T11:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В период с 2020 по 2022 год столичные власти выделили предпринимателям землю для создания 58 некапитальных спортивных сооружений, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что торги на право возведения подобных объектов проводятся с апреля 2020 года, а с октября того же года это право может давать также специальная межведомственная комиссия.Также отмечается, что по указанной схеме уже возведены и работают три спортивных объекта: теннисный клуб на аллее Жемчуговой, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Адмирала Лазарева, а также теннисные корты общества "Динамо" на Петровке. Кроме того, в настоящее время на Филевском бульваре строится всесезонный хоккейный комплекс, а в поселении Кокошкино –пейнтбольный клуб с тремя площадками для пейнтбола и полем для мини-футбола.Тип спортивного сооружения, которое будет создано на арендуемых у города участках, предприниматели могут выбирать самостоятельно из утвержденного столичными властями списка из 25 позиций.
https://realty.ria.ru/20220513/moskva-1788250224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В период с 2020 по 2022 год столичные власти выделили предпринимателям землю для создания 58 некапитальных спортивных сооружений, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что торги на право возведения подобных объектов проводятся с апреля 2020 года, а с октября того же года это право может давать также специальная межведомственная комиссия.
"Такие возможности помогают повысить инвестиционную привлекательность городских земельных участков и увеличить количество доступных спортивных объектов для горожан. С 2020 года по итогам проведения торгов предприниматели получили право на размещение 51 некапитального спорткомплекса на 30 гектарах земли. Еще семь объектов смогут возвести арендаторы городских участков по решению межведомственной комиссии", – рассказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Также отмечается, что по указанной схеме уже возведены и работают три спортивных объекта: теннисный клуб на аллее Жемчуговой, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Адмирала Лазарева, а также теннисные корты общества "Динамо"
на Петровке. Кроме того, в настоящее время на Филевском бульваре строится всесезонный хоккейный комплекс, а в поселении Кокошкино –пейнтбольный клуб с тремя площадками для пейнтбола и полем для мини-футбола.
Тип спортивного сооружения, которое будет создано на арендуемых у города участках, предприниматели могут выбирать самостоятельно из утвержденного столичными властями списка из 25 позиций.