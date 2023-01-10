https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1844005039.html

Спецоперация, 10 января: Бербок приехала с визитом в Харьков

Спецоперация, 10 января: Бербок приехала с визитом в Харьков - РИА Новости, 10.01.2023

Спецоперация, 10 января: Бербок приехала с визитом в Харьков

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала с визитом в Харьков, это первый визит члена немецкого кабмина на восток Украины с начала спецоперации. Она провела... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T22:19

2023-01-10T22:19

2023-01-10T22:19

специальная военная операция на украине

анналена бербок

дмитрий кулеба

владимир зеленский

украина

россия

донецкая народная республика

министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала с визитом в Харьков, это первый визит члена немецкого кабмина на восток Украины с начала спецоперации. Она провела переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой - обсуждалась тема поставок танков Leopard. ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили до 50 украинских военных, а также семь единиц техники, сообщило Минобороны РФ. На Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили более 20 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР. Ход операцииРоссийские артиллеристы уничтожили девять украинских артустановок, в том числе американского и польского производства, две установки "Град" и две РЛС, сообщило Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены две установки реактивных систем залпового огня "Град" в населенных пунктах Артемовск и Константиновка ДНР, боевая машина РСЗО "Ураган" в Северске. Как сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Российские системы ПВО за минувшие сутки также сбили 10 украинских беспилотников. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял 60 военных убитыми и ранеными. На Красно-Лиманском направлении, отметили в Минобороны, российская артиллерия поразила подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Серебрянки (ДНР) и Стельмаховки (ЛНР). Российские авиация и артиллерия поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в ДНР и Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что также поражены 62 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах. Российские истребители сбили три украинских штурмовика Су-25 в небе над ДНР. ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили до 50 украинских военных, а также семь единиц техники. На Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили более 20 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки и Золотой Нивы в ДНР. Бербок посетила ХарьковМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Харьков с неанонсированным визитом, став первым министром иностранных дел, побывавшем в Харькове после 24 февраля. Бербок провела переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которые, по его словам, длились три часа. По итогам визита она пообещала Украине новые поставки оружия. Кулеба отметил, что обсуждал с Бербок поставки немецких танков Leopard и заявил по итогам переговоров, что Украина получит немецкие танки. Кроме того, Берлин планирует предложить Киеву конкретную помощь для борьбы с коррупцией и достижения необходимых для вступления в Европейский Союз евростандартов, заявила Бербок. Новые поставки оружия УкраинеПентагон подтвердил, что украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов Patriot на базе в американском штате Оклахома. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что украинские военные начнут применять полученные от Запада ЗРК Patriot к началу-середине весны. Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе созывает очередную встречу доноров военной помощи Украине с ожидаемым участием коллег из полусотни стран, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Ежемесячное заседание "контактной группы" пройдет на американской авиабазе Рамштайн в Германии. О поставках оружия Украине в данный момент задумываются несколько европейских стран. Так, власти Швеции поставят Украине самоходные артиллерийские установки Archer, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на шведского министра иностранных дел Тобиаса Бильстрёма. Руководство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации по отправке танков Leopard Украине и готово рассмотреть возможность участия, если появится группа стран, поддерживающих поставку, сообщила со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Финляндия имеет более 200 танков Leopard 2. Власти Великобритании пока не приняли окончательное решение по поводу возможной поставки британских танков Challenger 2 на Украину, сообщила газета Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака. Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине, сообщил во вторник президент Эстонии Алар Карис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Словакия направила на Украину в качестве дара боевую технику на 170 миллионов евро и также заключила с Киевом контракты на поставку подобной техники еще на 148 миллионов евро, сообщила на своем сайте во вторник братиславская газета Pravda.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

анналена бербок, дмитрий кулеба, владимир зеленский, украина, россия, донецкая народная республика, министерство обороны сша, су-25, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )