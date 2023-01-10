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Лобаев подарит винтовку "Счетчик" первому уничтожившему БМП Bradley - РИА Новости, 10.01.2023
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Лобаев подарит винтовку "Счетчик" первому уничтожившему БМП Bradley
Лобаев подарит винтовку "Счетчик" первому уничтожившему БМП Bradley - РИА Новости, 10.01.2023
Лобаев подарит винтовку "Счетчик" первому уничтожившему БМП Bradley
Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев пообещал подарить новейшую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счетчик" первому бойцу, уничтожившему в ходе... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:31
2023-01-10T16:48
безопасность
владислав лобаев
киев
вашингтон (штат)
сша
вооруженные силы рф
lobaev arms
нато
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев пообещал подарить новейшую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счетчик" первому бойцу, уничтожившему в ходе спецоперации американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, поставку которых Киеву анонсировал Вашингтон. Ранее источник РИА Новости сообщил, что производитель высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms начал изготовление винтовки "Счетчик" под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС РФ. "С нас LAR-10 "Счетчик" молодцу. С надписью "За Брэдли!". Условия те же: фото/видео на фоне первого подбитого катафалка", - написал Лобаев в своем телеграм-канале. Если у победителя конкурса нет лицензии на огнестрельное длинноствольное нарезное оружие, то винтовка достанется его подразделению, добавил Лобаев. Ранее в социальных сетях был объявлен конкурс за уничтожение первой БМП Bradley. Блогеры, телеграм-каналы, сообщества и движения назначили различные призы за уничтоженную боевую машину американского производства – от фирменных футболок до призовой суммы в размере 1 миллиона рублей. В начале января США и союзники по НАТО анонсировали новый пакет военной помощи Украине - в частности, планируется поставить 50 БМП Bradley. В октябре 2022 года Лобаев заявлял в интервью РИА Новости о создании новой "самозарядки" на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 на 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в спецоперации.
https://ria.ru/20230107/pentagon-1843323486.html
https://ria.ru/20230105/bradley-1843208621.html
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безопасность, владислав лобаев, киев, вашингтон (штат), сша, вооруженные силы рф, lobaev arms, нато
Безопасность, Владислав Лобаев, Киев, Вашингтон (штат), США, Вооруженные силы РФ, Lobaev Arms, НАТО
15:31 10.01.2023 (обновлено: 16:48 10.01.2023)
 
Лобаев подарит винтовку "Счетчик" первому уничтожившему БМП Bradley

Основатель Lobaev Arms подарит винтовку "Счетчик" первому уничтожившему БМП Bradley

© РИА НовостиСнайперская винтовка "Счетчик"
Снайперская винтовка Счетчик - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости
Снайперская винтовка "Счетчик". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев пообещал подарить новейшую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счетчик" первому бойцу, уничтожившему в ходе спецоперации американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, поставку которых Киеву анонсировал Вашингтон.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что производитель высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms начал изготовление винтовки "Счетчик" под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС РФ.
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"С нас LAR-10 "Счетчик" молодцу. С надписью "За Брэдли!". Условия те же: фото/видео на фоне первого подбитого катафалка", - написал Лобаев в своем телеграм-канале.
Если у победителя конкурса нет лицензии на огнестрельное длинноствольное нарезное оружие, то винтовка достанется его подразделению, добавил Лобаев.
Ранее в социальных сетях был объявлен конкурс за уничтожение первой БМП Bradley. Блогеры, телеграм-каналы, сообщества и движения назначили различные призы за уничтоженную боевую машину американского производства – от фирменных футболок до призовой суммы в размере 1 миллиона рублей.
В начале января США и союзники по НАТО анонсировали новый пакет военной помощи Украине - в частности, планируется поставить 50 БМП Bradley.
В октябре 2022 года Лобаев заявлял в интервью РИА Новости о создании новой "самозарядки" на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 на 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в спецоперации.
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БезопасностьВладислав ЛобаевКиевВашингтон (штат)СШАВооруженные силы РФLobaev ArmsНАТО
 
 
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