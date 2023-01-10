https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843921970.html

Лобаев подарит винтовку "Счетчик" первому уничтожившему БМП Bradley

Лобаев подарит винтовку "Счетчик" первому уничтожившему БМП Bradley - РИА Новости, 10.01.2023

Лобаев подарит винтовку "Счетчик" первому уничтожившему БМП Bradley

Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев пообещал подарить новейшую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счетчик" первому бойцу, уничтожившему в ходе... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:31

2023-01-10T15:31

2023-01-10T16:48

безопасность

владислав лобаев

киев

вашингтон (штат)

сша

вооруженные силы рф

lobaev arms

нато

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев пообещал подарить новейшую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счетчик" первому бойцу, уничтожившему в ходе спецоперации американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, поставку которых Киеву анонсировал Вашингтон. Ранее источник РИА Новости сообщил, что производитель высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms начал изготовление винтовки "Счетчик" под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС РФ. "С нас LAR-10 "Счетчик" молодцу. С надписью "За Брэдли!". Условия те же: фото/видео на фоне первого подбитого катафалка", - написал Лобаев в своем телеграм-канале. Если у победителя конкурса нет лицензии на огнестрельное длинноствольное нарезное оружие, то винтовка достанется его подразделению, добавил Лобаев. Ранее в социальных сетях был объявлен конкурс за уничтожение первой БМП Bradley. Блогеры, телеграм-каналы, сообщества и движения назначили различные призы за уничтоженную боевую машину американского производства – от фирменных футболок до призовой суммы в размере 1 миллиона рублей. В начале января США и союзники по НАТО анонсировали новый пакет военной помощи Украине - в частности, планируется поставить 50 БМП Bradley. В октябре 2022 года Лобаев заявлял в интервью РИА Новости о создании новой "самозарядки" на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 на 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в спецоперации.

https://ria.ru/20230107/pentagon-1843323486.html

https://ria.ru/20230105/bradley-1843208621.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владислав лобаев, киев, вашингтон (штат), сша, вооруженные силы рф, lobaev arms, нато