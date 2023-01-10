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ВС России уничтожили две американские системы М777 и четыре установки Krab - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843898849.html
ВС России уничтожили две американские системы М777 и четыре установки Krab
ВС России уничтожили две американские системы М777 и четыре установки Krab - РИА Новости, 10.01.2023
ВС России уничтожили две американские системы М777 и четыре установки Krab
Российские артиллеристы уничтожили в течение суток девять украинских артустановок, в том числе американского и польского производства, две установки "Град" и... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:32
2023-01-10T14:39
специальная военная операция на украине
россия
сша
северск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток девять украинских артустановок, в том числе американского и польского производства, две установки "Град" и две РЛС, сообщило Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой народной республики; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой народной республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской народной республики и Шалыгино Сумской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены две установки реактивных систем залпового огня "Град" в населенных пунктах Артемовск и Константиновка ДНР, боевая машина РСЗО "Ураган" в Северске.Как сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20230110/stryker-1843887730.html
россия
сша
северск
донецкая народная республика
украина
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россия, сша, северск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Северск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:32 10.01.2023 (обновлено: 14:39 10.01.2023)
 
ВС России уничтожили две американские системы М777 и четыре установки Krab

ВС России уничтожили две американские системы М777 и четыре польские установки Krab

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток девять украинских артустановок, в том числе американского и польского производства, две установки "Град" и две РЛС, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой народной республики; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой народной республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской народной республики и Шалыгино Сумской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Кроме того, уничтожены две установки реактивных систем залпового огня "Град" в населенных пунктах Артемовск и Константиновка ДНР, боевая машина РСЗО "Ураган" в Северске.
Как сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 января, 16:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСеверскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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