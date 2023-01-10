https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843898849.html

ВС России уничтожили две американские системы М777 и четыре установки Krab

ВС России уничтожили две американские системы М777 и четыре установки Krab - РИА Новости, 10.01.2023

ВС России уничтожили две американские системы М777 и четыре установки Krab

Российские артиллеристы уничтожили в течение суток девять украинских артустановок, в том числе американского и польского производства, две установки "Град" и... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:32

2023-01-10T14:32

2023-01-10T14:39

специальная военная операция на украине

россия

сша

северск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток девять украинских артустановок, в том числе американского и польского производства, две установки "Град" и две РЛС, сообщило Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой народной республики; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой народной республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской народной республики и Шалыгино Сумской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены две установки реактивных систем залпового огня "Град" в населенных пунктах Артемовск и Константиновка ДНР, боевая машина РСЗО "Ураган" в Северске.Как сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20230110/stryker-1843887730.html

россия

сша

северск

донецкая народная республика

украина

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россия, сша, северск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)