https://ria.ru/20230110/sotrudnichestvo-1843977509.html
Москва и Тель-Авив обсудили двустороннее сотрудничество
Москва и Тель-Авив обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.01.2023
Москва и Тель-Авив обсудили двустороннее сотрудничество
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви развитие двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте российского... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:44
2023-01-10T18:44
2023-01-10T18:44
михаил богданов
биньямин нетаньяху
сергей лавров
израиль
россия
москва
ликуд
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви развитие двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте российского министерства. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, а также совместное торгово-экономическое сотрудничество. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
https://ria.ru/20230106/front-1843192784.html
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михаил богданов, биньямин нетаньяху, сергей лавров, израиль, россия, москва, ликуд
Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Израиль, Россия, Москва, Ликуд
Москва и Тель-Авив обсудили двустороннее сотрудничество
Замглавы МИД Богданов обсудил двустороннее сотрудничество с послом Израиля Бен Цви