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Москва и Тель-Авив обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.01.2023
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Москва и Тель-Авив обсудили двустороннее сотрудничество
Москва и Тель-Авив обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.01.2023
Москва и Тель-Авив обсудили двустороннее сотрудничество
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви развитие двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте российского... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:44
2023-01-10T18:44
михаил богданов
биньямин нетаньяху
сергей лавров
израиль
россия
москва
ликуд
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви развитие двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте российского министерства. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, а также совместное торгово-экономическое сотрудничество. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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михаил богданов, биньямин нетаньяху, сергей лавров, израиль, россия, москва, ликуд
Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Израиль, Россия, Москва, Ликуд
18:44 10.01.2023
 
Москва и Тель-Авив обсудили двустороннее сотрудничество

Замглавы МИД Богданов обсудил двустороннее сотрудничество с послом Израиля Бен Цви

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкУ посольства Израиля
У посольства Израиля - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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У посольства Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви развитие двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте российского министерства.
"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильского многопланового сотрудничества, в том числе с учетом формирования в Израиле новой правящей коалиции", - говорится в сообщении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, а также совместное торгово-экономическое сотрудничество.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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Михаил БогдановБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровИзраильРоссияМоскваЛикуд
 
 
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