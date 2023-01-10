https://ria.ru/20230110/sotrudnichestvo-1843875888.html

НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве

НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве - РИА Новости, 10.01.2023

НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:05

2023-01-10T13:05

2023-01-10T13:13

россия

нато

евросоюз

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йенс столтенберг

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине.Трансляция церемонии подписания велась на сайтах НАТО и Еврокомиссии.По итогам подписания ожидается совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.В документе стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса.

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843877698.html

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россия, нато, евросоюз, в мире, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, брюссель, украина, еврокомиссия, евросовет