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НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве - РИА Новости, 10.01.2023
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НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве
НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве - РИА Новости, 10.01.2023
НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:05
2023-01-10T13:13
россия
нато
евросоюз
в мире
йенс столтенберг
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине.Трансляция церемонии подписания велась на сайтах НАТО и Еврокомиссии.По итогам подписания ожидается совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.В документе стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса.
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россия, нато, евросоюз, в мире, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, брюссель, украина, еврокомиссия, евросовет
Россия, НАТО, Евросоюз, В мире, Йенс Столтенберг, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Брюссель, Украина, Еврокомиссия, Евросовет
13:05 10.01.2023 (обновлено: 13:13 10.01.2023)
 
НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве

НАТО и ЕС договорились усиливать взаимодействие на фоне противостояния с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине.
Трансляция церемонии подписания велась на сайтах НАТО и Еврокомиссии.
По итогам подписания ожидается совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.
В документе стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса.
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РоссияНАТОЕвросоюзВ миреЙенс СтолтенбергУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельБрюссельУкраинаЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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