Рейтинг@Mail.ru
СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/soledar-1843787690.html
СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара
СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара
Министерство иностранных дел Великобритании оказывает поддержку семьям двух британцев, пропавших без вести недалеко от Соледара в Донбассе, где идут... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T00:34
2023-01-10T05:30
ситуация в днр и лнр
алексей арестович
виталий киселев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843575949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09b26f031f69e1326511fdb86f0b16f1.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании оказывает поддержку семьям двух британцев, пропавших без вести недалеко от Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя МИД.В понедельник в Нацполиции Украины заявили, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара."Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести на Украине", - цитирует газета представителя британского МИД.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За эти города идут ожесточенные бои. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новости, что группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром.
https://ria.ru/20221109/naemnik-1830333348.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843575949_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_76f026af71df01f5917b073ffd9cb6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, алексей арестович , виталий киселев, владимир зеленский
Ситуация в ДНР и ЛНР, Алексей Арестович , Виталий Киселев, Владимир Зеленский
00:34 10.01.2023 (обновлено: 05:30 10.01.2023)
 
СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара

Guardian: семьям двух британцев, пропавших без вести у Соледара, оказывают поддержку

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы
Солдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании оказывает поддержку семьям двух британцев, пропавших без вести недалеко от Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя МИД.
В понедельник в Нацполиции Украины заявили, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара.
"Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести на Украине", - цитирует газета представителя британского МИД.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За эти города идут ожесточенные бои. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новости, что группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 18:59Специальная военная операция на Украине
В Донбассе погиб канадский наемник, воевавший за Украину
 
Ситуация в ДНР и ЛНРАлексей АрестовичВиталий КиселевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала