https://ria.ru/20230110/soledar-1843787690.html
СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара
СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара
Министерство иностранных дел Великобритании оказывает поддержку семьям двух британцев, пропавших без вести недалеко от Соледара в Донбассе, где идут... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T00:34
2023-01-10T00:34
2023-01-10T05:30
ситуация в днр и лнр
алексей арестович
виталий киселев
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании оказывает поддержку семьям двух британцев, пропавших без вести недалеко от Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя МИД.В понедельник в Нацполиции Украины заявили, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара."Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести на Украине", - цитирует газета представителя британского МИД.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За эти города идут ожесточенные бои. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новости, что группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром.
https://ria.ru/20221109/naemnik-1830333348.html
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ситуация в днр и лнр, алексей арестович , виталий киселев, владимир зеленский
Ситуация в ДНР и ЛНР, Алексей Арестович , Виталий Киселев, Владимир Зеленский
00:34 10.01.2023 (обновлено: 05:30 10.01.2023)
СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара
Guardian: семьям двух британцев, пропавших без вести у Соледара, оказывают поддержку