https://ria.ru/20230110/soledar-1843787690.html

СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара

СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: МИД Британии поддерживает семьи британцев, пропавших близ Соледара

Министерство иностранных дел Великобритании оказывает поддержку семьям двух британцев, пропавших без вести недалеко от Соледара в Донбассе, где идут... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T00:34

2023-01-10T00:34

2023-01-10T05:30

ситуация в днр и лнр

алексей арестович

виталий киселев

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании оказывает поддержку семьям двух британцев, пропавших без вести недалеко от Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя МИД.В понедельник в Нацполиции Украины заявили, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара."Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести на Украине", - цитирует газета представителя британского МИД.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За эти города идут ожесточенные бои. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новости, что группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром.

https://ria.ru/20221109/naemnik-1830333348.html

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ситуация в днр и лнр, алексей арестович , виталий киселев, владимир зеленский