19:46 10.01.2023 (обновлено: 20:07 10.01.2023)
Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах
Украина вышла из соглашения с Россией о торгово-экономических представительствах
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Киев вышел из соглашения с Москвой о торгово-экономических представительствах при посольствах стран, сообщил в Telegram представитель украинского кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России о взаимном учреждении отделений торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в России и отделений торгового представительства России в Украине", — написал чиновник.
Стороны заключили договор в апреле 2009 года в Москве.
Посольство Украины в России располагалось в Леонтьевском переулке столицы. В него входила и торгово-экономическая миссия.
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