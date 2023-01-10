https://ria.ru/20230110/soglashenie-1843987339.html

Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах

Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах - РИА Новости, 10.01.2023

Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах

Киев вышел из соглашения с Москвой о торгово-экономических представительствах при посольствах стран, сообщил в Telegram представитель украинского кабмина в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:46

2023-01-10T19:46

2023-01-10T20:07

владимир зеленский

украина

россия

в мире

экономика

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Киев вышел из соглашения с Москвой о торгово-экономических представительствах при посольствах стран, сообщил в Telegram представитель украинского кабмина в парламенте Тарас Мельничук.Стороны заключили договор в апреле 2009 года в Москве.Посольство Украины в России располагалось в Леонтьевском переулке столицы. В него входила и торгово-экономическая миссия. После начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.Официальный представитель МИД Мария Захаров, комментируя это решение, отметила, что история расставит все на свои места.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842549352.html

https://ria.ru/20221220/soglashenie-1840077743.html

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владимир зеленский, украина, россия, в мире, экономика