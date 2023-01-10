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Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах - РИА Новости, 10.01.2023
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Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах
Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах - РИА Новости, 10.01.2023
Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах
Киев вышел из соглашения с Москвой о торгово-экономических представительствах при посольствах стран, сообщил в Telegram представитель украинского кабмина в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:46
2023-01-10T20:07
владимир зеленский
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россия
в мире
экономика
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Киев вышел из соглашения с Москвой о торгово-экономических представительствах при посольствах стран, сообщил в Telegram представитель украинского кабмина в парламенте Тарас Мельничук.Стороны заключили договор в апреле 2009 года в Москве.Посольство Украины в России располагалось в Леонтьевском переулке столицы. В него входила и торгово-экономическая миссия. После начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.Официальный представитель МИД Мария Захаров, комментируя это решение, отметила, что история расставит все на свои места.
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842549352.html
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владимир зеленский, украина, россия, в мире, экономика
Владимир Зеленский, Украина, Россия, В мире, Экономика
19:46 10.01.2023 (обновлено: 20:07 10.01.2023)
 
Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах

Украина вышла из соглашения с Россией о торгово-экономических представительствах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Киев вышел из соглашения с Москвой о торгово-экономических представительствах при посольствах стран, сообщил в Telegram представитель украинского кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России о взаимном учреждении отделений торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в России и отделений торгового представительства России в Украине", — написал чиновник.

Стороны заключили договор в апреле 2009 года в Москве.
Посольство Украины в России располагалось в Леонтьевском переулке столицы. В него входила и торгово-экономическая миссия.
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