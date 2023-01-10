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В Башкирии возбудили дело из-за смерти младенца - РИА Новости, 10.01.2023
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В Башкирии возбудили дело из-за смерти младенца
В Башкирии возбудили дело из-за смерти младенца - РИА Новости, 10.01.2023
В Башкирии возбудили дело из-за смерти младенца
Следователи возбудили уголовное дело после гибели малыша в башкирском Стерлитамаке, которого врачи отказались госпитализировать, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:44
2023-01-10T11:47
происшествия
александр бастрыкин
россия
стерлитамак
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 10 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели малыша в башкирском Стерлитамаке, которого врачи отказались госпитализировать, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил башкирскому следкому разобраться в инциденте с 4-месячным малышом из Стерлитамака, который скончался, не получив медицинскую помощь. "По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту смерти 4-месячного ребенка в Башкортостане", - сообщили в СУСК РФ по Башкирии. По версии следствия, в ночь на 4 января малышу стало плохо, но сотрудники городской клинической больницы № 1 Стерлитамака посчитали, что нет показаний к госпитализации и отправили его домой. Днем того же дня ребенок скончался в той же больнице, куда был доставлен повторно. "В настоящее время организован комплекс следственных действий, планируется проведение ряда судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230109/delo-1843785275.html
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россия
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происшествия, александр бастрыкин, россия, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Стерлитамак, Следственный комитет России (СК РФ)
09:44 10.01.2023 (обновлено: 11:47 10.01.2023)
 
В Башкирии возбудили дело из-за смерти младенца

В Башкирии возбудили дело после гибели малыша, которому не оказали медпомощь

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 10 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели малыша в башкирском Стерлитамаке, которого врачи отказались госпитализировать, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил башкирскому следкому разобраться в инциденте с 4-месячным малышом из Стерлитамака, который скончался, не получив медицинскую помощь.
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 23:32
СК проконтролирует расследование смерти четырехмесячного ребенка в Башкирии
"По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту смерти 4-месячного ребенка в Башкортостане", - сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
По версии следствия, в ночь на 4 января малышу стало плохо, но сотрудники городской клинической больницы № 1 Стерлитамака посчитали, что нет показаний к госпитализации и отправили его домой. Днем того же дня ребенок скончался в той же больнице, куда был доставлен повторно.
"В настоящее время организован комплекс следственных действий, планируется проведение ряда судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияСтерлитамакСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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