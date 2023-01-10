https://ria.ru/20230110/smert-1843812393.html

В Башкирии возбудили дело из-за смерти младенца

В Башкирии возбудили дело из-за смерти младенца - РИА Новости, 10.01.2023

В Башкирии возбудили дело из-за смерти младенца

Следователи возбудили уголовное дело после гибели малыша в башкирском Стерлитамаке, которого врачи отказались госпитализировать, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:44

2023-01-10T09:44

2023-01-10T11:47

происшествия

александр бастрыкин

россия

стерлитамак

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 10 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели малыша в башкирском Стерлитамаке, которого врачи отказались госпитализировать, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил башкирскому следкому разобраться в инциденте с 4-месячным малышом из Стерлитамака, который скончался, не получив медицинскую помощь. "По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту смерти 4-месячного ребенка в Башкортостане", - сообщили в СУСК РФ по Башкирии. По версии следствия, в ночь на 4 января малышу стало плохо, но сотрудники городской клинической больницы № 1 Стерлитамака посчитали, что нет показаний к госпитализации и отправили его домой. Днем того же дня ребенок скончался в той же больнице, куда был доставлен повторно. "В настоящее время организован комплекс следственных действий, планируется проведение ряда судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/delo-1843785275.html

https://ria.ru/20221223/izbienie-1840780720.html

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Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, россия, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф)