https://ria.ru/20230110/shkola-1843947290.html
СК проверит, почему в школе в Урюпинске нет отопления
СК проверит, почему в школе в Урюпинске нет отопления - РИА Новости, 10.01.2023
СК проверит, почему в школе в Урюпинске нет отопления
Следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку после жалоб на отсутствие отопления в гимназии Урюпинска, сообщает во вторник... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:47
2023-01-10T16:47
2023-01-10T17:06
происшествия
урюпинск
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку после жалоб на отсутствие отопления в гимназии Урюпинска, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. По информации ведомства, жители Урюпинска в соцсетях пожаловались на то, что в городской гимназии нет отопления и дети вынуждены заниматься в верхней одежде. "По данному факту следственными органами следственного управления СКР по области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что на время восстановления работы отопительной системы в школе дети переведены на дистанционное обучение. По информации мэрии Урюпинска, авария произошла в котельной №2 и уже несколько дней ведутся ремонтные работы, которые должны скоро завершиться, а на время работ температура теплоносителя снижена. В последние несколько дней в Волгоградской области стоит мороз, во вторник температура воздуха опустилась до -20 градусов.
https://ria.ru/20230106/delo-1843306342.html
урюпинск
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урюпинск, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урюпинск, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:47 10.01.2023 (обновлено: 17:06 10.01.2023)
СК проверит, почему в школе в Урюпинске нет отопления
СК проведет проверку в гимназии в Урюпинске после жалоб на отсутствие отопления
ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости.
Следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку после жалоб на отсутствие отопления в гимназии Урюпинска, сообщает во вторник пресс-служба
ведомства.
По информации ведомства, жители Урюпинска в соцсетях пожаловались на то, что в городской гимназии нет отопления и дети вынуждены заниматься в верхней одежде.
"По данному факту следственными органами следственного управления СКР по области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СК
.
Отмечается, что на время восстановления работы отопительной системы в школе дети переведены на дистанционное обучение.
По информации мэрии Урюпинска, авария произошла в котельной №2 и уже несколько дней ведутся ремонтные работы, которые должны скоро завершиться, а на время работ температура теплоносителя снижена.
В последние несколько дней в Волгоградской области стоит мороз, во вторник температура воздуха опустилась до -20 градусов.