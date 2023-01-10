https://ria.ru/20230110/shkola-1843947290.html

СК проверит, почему в школе в Урюпинске нет отопления

СК проверит, почему в школе в Урюпинске нет отопления - РИА Новости, 10.01.2023

СК проверит, почему в школе в Урюпинске нет отопления

Следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку после жалоб на отсутствие отопления в гимназии Урюпинска, сообщает во вторник... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:47

2023-01-10T16:47

2023-01-10T17:06

происшествия

урюпинск

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку после жалоб на отсутствие отопления в гимназии Урюпинска, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. По информации ведомства, жители Урюпинска в соцсетях пожаловались на то, что в городской гимназии нет отопления и дети вынуждены заниматься в верхней одежде. "По данному факту следственными органами следственного управления СКР по области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что на время восстановления работы отопительной системы в школе дети переведены на дистанционное обучение. По информации мэрии Урюпинска, авария произошла в котельной №2 и уже несколько дней ведутся ремонтные работы, которые должны скоро завершиться, а на время работ температура теплоносителя снижена. В последние несколько дней в Волгоградской области стоит мороз, во вторник температура воздуха опустилась до -20 градусов.

https://ria.ru/20230106/delo-1843306342.html

урюпинск

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, урюпинск, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)