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СК выясняет обстоятельства ЧП с лопнувшим шасси самолета в Хабаровске - РИА Новости, 10.01.2023
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СК выясняет обстоятельства ЧП с лопнувшим шасси самолета в Хабаровске
СК выясняет обстоятельства ЧП с лопнувшим шасси самолета в Хабаровске - РИА Новости, 10.01.2023
СК выясняет обстоятельства ЧП с лопнувшим шасси самолета в Хабаровске
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с лопнувшим шасси у самолета в аэропорту Хабаровска, сообщает Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:13
2023-01-10T10:32
происшествия
хабаровск
россия
советская гавань
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с лопнувшим шасси у самолета в аэропорту Хабаровска, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее авиакомпания "Хабавиа" сообщила, что самолет, выполняющий рейс 468 по маршруту Советская Гавань – Хабаровск, из-за поврежденного шасси отправился из аэропорта Хабаровска на запасной аэродром на побережье Татарского пролива. Причина - при посадке у воздушного судна разрушилась пневматика на шасси. Как уточняет Восточное МСУТ СК, на борту самолета находились три члена экипажа, пострадавших нет. "Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящее время проводятся осмотр места происшествия, воздушного судна, опросы экипажа, иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
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хабаровск
россия
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происшествия, хабаровск, россия, советская гавань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Советская Гавань, Следственный комитет России (СК РФ)
09:13 10.01.2023 (обновлено: 10:32 10.01.2023)
 
СК выясняет обстоятельства ЧП с лопнувшим шасси самолета в Хабаровске

СК выясняет обстоятельства ЧП с лопнувшим шасси самолета "Хабавиа" в Хабаровске

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет Cessna, у которого при посадке в аэропорту Хабаровска произошло повреждение стойки шасси. 10 января 2023
Самолет Cessna, у которого при посадке в аэропорту Хабаровска произошло повреждение стойки шасси. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет Cessna, у которого при посадке в аэропорту Хабаровска произошло повреждение стойки шасси. 10 января 2023
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с лопнувшим шасси у самолета в аэропорту Хабаровска, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее авиакомпания "Хабавиа" сообщила, что самолет, выполняющий рейс 468 по маршруту Советская Гавань – Хабаровск, из-за поврежденного шасси отправился из аэропорта Хабаровска на запасной аэродром на побережье Татарского пролива. Причина - при посадке у воздушного судна разрушилась пневматика на шасси.
Как уточняет Восточное МСУТ СК, на борту самолета находились три члена экипажа, пострадавших нет.
"Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящее время проводятся осмотр места происшествия, воздушного судна, опросы экипажа, иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
Самолет авиакомпании Норд Стар, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
08:56
Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, не получил повреждений
 
ПроисшествияХабаровскРоссияСоветская ГаваньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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