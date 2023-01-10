https://ria.ru/20230110/samolet-1843808281.html

СК выясняет обстоятельства ЧП с лопнувшим шасси самолета в Хабаровске

СК выясняет обстоятельства ЧП с лопнувшим шасси самолета в Хабаровске - РИА Новости, 10.01.2023

СК выясняет обстоятельства ЧП с лопнувшим шасси самолета в Хабаровске

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с лопнувшим шасси у самолета в аэропорту Хабаровска, сообщает Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:13

2023-01-10T09:13

2023-01-10T10:32

происшествия

хабаровск

россия

советская гавань

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с лопнувшим шасси у самолета в аэропорту Хабаровска, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее авиакомпания "Хабавиа" сообщила, что самолет, выполняющий рейс 468 по маршруту Советская Гавань – Хабаровск, из-за поврежденного шасси отправился из аэропорта Хабаровска на запасной аэродром на побережье Татарского пролива. Причина - при посадке у воздушного судна разрушилась пневматика на шасси. Как уточняет Восточное МСУТ СК, на борту самолета находились три члена экипажа, пострадавших нет. "Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящее время проводятся осмотр места происшествия, воздушного судна, опросы экипажа, иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230110/samolet-1843805838.html

хабаровск

россия

советская гавань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровск, россия, советская гавань, следственный комитет россии (ск рф)