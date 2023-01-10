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Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, не получил повреждений - РИА Новости, 10.01.2023
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Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, не получил повреждений
Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, не получил повреждений - РИА Новости, 10.01.2023
Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, не получил повреждений
Самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, не получил повреждений, пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает Восточное... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:56
2023-01-10T10:38
происшествия
норильск
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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, не получил повреждений, пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте. Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости рассказали, что во вторник около 9 часов утра (5.00 мск) при выполнении разворота перед взлетом самолет авиакомпании "Норд Стар", выполнявший рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы полосы. Находившихся на борту 116 пассажиров пришлось вернуть в здание аэровокзала. "На борту самолета находилось 116 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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происшествия, норильск
Происшествия, Норильск
08:56 10.01.2023 (обновлено: 10:38 10.01.2023)
 
Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, не получил повреждений

Выкатившийся за пределы ВПП в Норильске самолет повреждений не получил, никто не пострадал

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске. 10 января 2023
Самолет авиакомпании Норд Стар, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске. 10 января 2023
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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, не получил повреждений, пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.
Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости рассказали, что во вторник около 9 часов утра (5.00 мск) при выполнении разворота перед взлетом самолет авиакомпании "Норд Стар", выполнявший рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы полосы. Находившихся на борту 116 пассажиров пришлось вернуть в здание аэровокзала.
"На борту самолета находилось 116 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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