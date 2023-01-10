https://ria.ru/20230110/samolet-1843805838.html

Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, не получил повреждений

Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, не получил повреждений - РИА Новости, 10.01.2023

Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, не получил повреждений

Самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, не получил повреждений, пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает Восточное... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:56

2023-01-10T08:56

2023-01-10T10:38

происшествия

норильск

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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, не получил повреждений, пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте. Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости рассказали, что во вторник около 9 часов утра (5.00 мск) при выполнении разворота перед взлетом самолет авиакомпании "Норд Стар", выполнявший рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы полосы. Находившихся на борту 116 пассажиров пришлось вернуть в здание аэровокзала. "На борту самолета находилось 116 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/avariya-1843698123.html

норильск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, норильск