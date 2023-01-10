https://ria.ru/20230110/rossiya-1843794800.html
Опрос показал нежелание россиян работать в международных компаниях
Опрос показал нежелание россиян работать в международных компаниях - РИА Новости, 10.01.2023
Опрос показал нежелание россиян работать в международных компаниях
Россияне все меньше хотят работать в международных компаниях - сейчас такое желание выказывают лишь 5% граждан - в 4 раза меньше, чем год назад, в то же время... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T04:27
2023-01-10T04:27
2023-01-10T05:33
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россияне все меньше хотят работать в международных компаниях - сейчас такое желание выказывают лишь 5% граждан - в 4 раза меньше, чем год назад, в то же время интерес к трудоустройству в отечественных компаниях растет, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть у РИА Новости. Наиболее привлекательной сферой в 2023 году респонденты считают IT (18%), финансы (10%) и продажи (10%). В первую очередь при выборе работы мечты россияне смотрят на зарплату (69%) и стабильность компании (18%). Среди прочих критериев важны адекватность руководства (72%), возможность поддерживать здоровый баланс работы и личной жизни (52%), удобное расположение офиса (48%), гибкий график (36%) и профессиональные коллеги (33%). Также россияне приоритезировали составляющие социального пакета: важнее всего оказалось официальное трудоустройство (36%), белая зарплата (27%), возможность удаленной работы (22%) и ДМС (11%). Исследование провели с 4 по 9 января среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 25 до 55 лет.
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новый год
04:27 10.01.2023 (обновлено: 05:33 10.01.2023)
Опрос показал нежелание россиян работать в международных компаниях
Опрос: доля россиян, хотящих работать в международных компаниях, сократилась в четыре раза
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россияне все меньше хотят работать в международных компаниях - сейчас такое желание выказывают лишь 5% граждан - в 4 раза меньше, чем год назад, в то же время интерес к трудоустройству в отечественных компаниях растет, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть у РИА Новости.
"Интересно, как поменялись приоритеты россиян по сравнению с началом 2022 года: если год назад в международных компаниях хотели работать 21% россиян, то сейчас их доля упала до 5%, тогда как число желающих поступить в крупную российскую компанию выросло с 38% до 53%. Также сократилось число желающих открыть свой бизнес: с 19% до 16%", - говорится в исследовании.
Наиболее привлекательной сферой в 2023 году респонденты считают IT (18%), финансы (10%) и продажи (10%).
В первую очередь при выборе работы мечты россияне смотрят на зарплату (69%) и стабильность компании (18%). Среди прочих критериев важны адекватность руководства (72%), возможность поддерживать здоровый баланс работы и личной жизни (52%), удобное расположение офиса (48%), гибкий график (36%) и профессиональные коллеги (33%).
Также россияне приоритезировали составляющие социального пакета: важнее всего оказалось официальное трудоустройство (36%), белая зарплата (27%), возможность удаленной работы (22%) и ДМС (11%).
Исследование провели с 4 по 9 января среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 25 до 55 лет.