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Пушков объяснил, что означает обращение Польши к США из-за репараций - РИА Новости, 10.01.2023
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Пушков объяснил, что означает обращение Польши к США из-за репараций
Пушков объяснил, что означает обращение Польши к США из-за репараций - РИА Новости, 10.01.2023
Пушков объяснил, что означает обращение Польши к США из-за репараций
Сенатор Алексей Пушков увидел в просьбе Польши к конгрессу США помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны признак... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:56
2023-01-10T16:35
в мире
алексей пушков
польша
германия
конгресс сша
евросоюз
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков увидел в просьбе Польши к конгрессу США помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны признак нарушения мирового баланса.По мнению сенатора, мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности, а Польша находится в первых рядах зачинщиков этого процесса.На минувшей неделе польский МИД сообщил, что Германия официально отказалась вести переговоры о репарациях. Как заявил накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, это станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться.Осенью прошлого года Польша по дипломатическим каналам потребовала от Германии выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за Вторую мировую войну.Варшава направила ноту 50 странам, а также международным организациям, объясняя свое право на эти выплаты.Как указали в немецком правительстве, Германия считает, что уже выплатила достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.
https://ria.ru/20230110/melnik-1843878319.html
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в мире, алексей пушков, польша, германия, конгресс сша, евросоюз, telegram (приложение)
В мире, Алексей Пушков, Польша, Германия, Конгресс США, Евросоюз, Telegram (приложение)
15:56 10.01.2023 (обновлено: 16:35 10.01.2023)
 
Пушков объяснил, что означает обращение Польши к США из-за репараций

Пушков назвал требование репараций Польши признаком нарушения равновесия мировой системы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков увидел в просьбе Польши к конгрессу США помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны признак нарушения мирового баланса.

"Польша требует репараций от своего союзника по ЕС и НАТО. Такое требование возмещения ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт, — верный признак нарушения равновесия мировой системы, и в том числе западной системы. Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос", — написал он в своем Telegram-канале.

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По мнению сенатора, мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности, а Польша находится в первых рядах зачинщиков этого процесса.
На минувшей неделе польский МИД сообщил, что Германия официально отказалась вести переговоры о репарациях. Как заявил накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, это станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться.
Осенью прошлого года Польша по дипломатическим каналам потребовала от Германии выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за Вторую мировую войну.
Варшава направила ноту 50 странам, а также международным организациям, объясняя свое право на эти выплаты.
Как указали в немецком правительстве, Германия считает, что уже выплатила достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.
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