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Пушков объяснил, что означает обращение Польши к США из-за репараций

Пушков объяснил, что означает обращение Польши к США из-за репараций - РИА Новости, 10.01.2023

Пушков объяснил, что означает обращение Польши к США из-за репараций

Сенатор Алексей Пушков увидел в просьбе Польши к конгрессу США помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны признак... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:56

2023-01-10T15:56

2023-01-10T16:35

в мире

алексей пушков

польша

германия

конгресс сша

евросоюз

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков увидел в просьбе Польши к конгрессу США помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны признак нарушения мирового баланса.По мнению сенатора, мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности, а Польша находится в первых рядах зачинщиков этого процесса.На минувшей неделе польский МИД сообщил, что Германия официально отказалась вести переговоры о репарациях. Как заявил накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, это станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться.Осенью прошлого года Польша по дипломатическим каналам потребовала от Германии выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за Вторую мировую войну.Варшава направила ноту 50 странам, а также международным организациям, объясняя свое право на эти выплаты.Как указали в немецком правительстве, Германия считает, что уже выплатила достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.

https://ria.ru/20230110/melnik-1843878319.html

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польша

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в мире, алексей пушков, польша, германия, конгресс сша, евросоюз, telegram (приложение)