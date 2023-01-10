15:56 10.01.2023 (обновлено: 16:35 10.01.2023)
Пушков объяснил, что означает обращение Польши к США из-за репараций
Пушков назвал требование репараций Польши признаком нарушения равновесия мировой системы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков увидел в просьбе Польши к конгрессу США помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны признак нарушения мирового баланса.
"Польша требует репараций от своего союзника по ЕС и НАТО. Такое требование возмещения ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт, — верный признак нарушения равновесия мировой системы, и в том числе западной системы. Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос", — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности, а Польша находится в первых рядах зачинщиков этого процесса.
На минувшей неделе польский МИД сообщил, что Германия официально отказалась вести переговоры о репарациях. Как заявил накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, это станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться.
Осенью прошлого года Польша по дипломатическим каналам потребовала от Германии выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за Вторую мировую войну.
Варшава направила ноту 50 странам, а также международным организациям, объясняя свое право на эти выплаты.
Как указали в немецком правительстве, Германия считает, что уже выплатила достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.