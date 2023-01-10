https://ria.ru/20230110/reparatsii-1843884838.html
Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации
Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации - РИА Новости, 10.01.2023
Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации
Польша обратилась к американскому конгрессу с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны, заявил замминистра... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:36
2023-01-10T13:36
2023-01-10T14:47
в мире
польша
сша
германия
цены на нефть
конгресс сша
юнеско
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:457:1446:1270_1920x0_80_0_0_817c3300659a3e45dee2687fac19a65a.jpg
ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Польша обратилась к американскому конгрессу с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны, заявил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик. "Мы считаем, что США — это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости", — объяснил он. Мулярчик подчеркнул, что Варшава рассчитывает на поддержку Вашингтона в этом вопросе.На минувшей неделе польский МИД сообщил, что Германия официальной нотой уведомила об отказе вести переговоры о репарациях. Как заявил накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, это станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться.Осенью прошлого года Польша по дипломатическим каналам потребовала от Германии выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за Вторую мировую войну.Варшава направила ноту 50 странам, а также международным организациям, объясняя свое право на эти выплаты.Как указали в немецком правительстве, Германия считает, что уже выплатила достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.
https://ria.ru/20221214/reparatsii-1838671709.html
https://ria.ru/20230108/reparatsii-1843404656.html
польша
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:321:1446:1406_1920x0_80_0_0_37b53cd69e3f4ee4df7fac1a5863510a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, германия, цены на нефть, конгресс сша, юнеско, совет европы
В мире, Польша, США, Германия, Цены на нефть, Конгресс США, ЮНЕСКО, Совет Европы
13:36 10.01.2023 (обновлено: 14:47 10.01.2023)
Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации
Польша обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии военные репарации
ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Польша обратилась к американскому конгрессу с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны, заявил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.
"Мы считаем, что США
— это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости", — объяснил он.
Мулярчик подчеркнул, что Варшава
рассчитывает на поддержку Вашингтона в этом вопросе.
На минувшей неделе польский МИД сообщил, что Германия официальной нотой уведомила об отказе вести переговоры о репарациях. Как заявил накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, это станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться.
Осенью прошлого года Польша по дипломатическим каналам потребовала от Германии выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за Вторую мировую войну.
Варшава направила ноту 50 странам, а также международным организациям, объясняя свое право на эти выплаты.
Как указали в немецком правительстве, Германия считает, что уже выплатила достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.