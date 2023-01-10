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Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации - РИА Новости, 10.01.2023
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Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации
Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации - РИА Новости, 10.01.2023
Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации
Польша обратилась к американскому конгрессу с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны, заявил замминистра... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:36
2023-01-10T14:47
в мире
польша
сша
германия
цены на нефть
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ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Польша обратилась к американскому конгрессу с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны, заявил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик. "Мы считаем, что США — это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости", — объяснил он. Мулярчик подчеркнул, что Варшава рассчитывает на поддержку Вашингтона в этом вопросе.На минувшей неделе польский МИД сообщил, что Германия официальной нотой уведомила об отказе вести переговоры о репарациях. Как заявил накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, это станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться.Осенью прошлого года Польша по дипломатическим каналам потребовала от Германии выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за Вторую мировую войну.Варшава направила ноту 50 странам, а также международным организациям, объясняя свое право на эти выплаты.Как указали в немецком правительстве, Германия считает, что уже выплатила достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.
https://ria.ru/20221214/reparatsii-1838671709.html
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в мире, польша, сша, германия, цены на нефть, конгресс сша, юнеско, совет европы
В мире, Польша, США, Германия, Цены на нефть, Конгресс США, ЮНЕСКО, Совет Европы
13:36 10.01.2023 (обновлено: 14:47 10.01.2023)
 
Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации

Польша обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии военные репарации

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Польша обратилась к американскому конгрессу с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны, заявил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.
"Мы считаем, что США — это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости", — объяснил он.
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Мулярчик подчеркнул, что Варшава рассчитывает на поддержку Вашингтона в этом вопросе.
На минувшей неделе польский МИД сообщил, что Германия официальной нотой уведомила об отказе вести переговоры о репарациях. Как заявил накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, это станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться.
Осенью прошлого года Польша по дипломатическим каналам потребовала от Германии выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за Вторую мировую войну.
Варшава направила ноту 50 странам, а также международным организациям, объясняя свое право на эти выплаты.
Как указали в немецком правительстве, Германия считает, что уже выплатила достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.
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