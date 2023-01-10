https://ria.ru/20230110/religiya-1843804292.html
Священник прокомментировал слова Шумкова о "пинке животворящем"
Священник прокомментировал слова Шумкова о "пинке животворящем" - РИА Новости, 10.01.2023
Священник прокомментировал слова Шумкова о "пинке животворящем"
Православная церковная традиция предполагает создание "общности осознанных людей, верных своему делу", а не главенство принципа ручного управления, хотя в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:37
2023-01-10T08:37
2023-01-10T08:37
религия
вадим шумков
леонид гайдай
россия
курганская область
московская духовная академия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Православная церковная традиция предполагает создание "общности осознанных людей, верных своему делу", а не главенство принципа ручного управления, хотя в экстренных ситуациях работают экстренные меры, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов, комментируя высказывание курганского губернатора о "пинке животворящем". Ранее глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что "наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века "пинок животворящий", а не различные курсы обучения, инструменты материального и морального стимулирования или тренинги. Он добавил, что в сложные моменты "пинок" и молитва вместе с иными инструментами стимулирования "оживляют нашу действительность гораздо быстрее и надежнее дорогущих, но часто бесполезных импортных аналогов". Священник заметил, что использованное губернатором выражение про "пинок животворящий" - отсылка не к церковным текстам, а скорее к цитате из кинофильма Леонида Гайдая. "В экстренных ситуациях работают экстренные меры. С этим, наверное, можно согласиться. Но вызывает вопросы другое. Согласно логике высказывания Вадима Шумкова, "пинок" является традиционным и единственно действенным средством управления в отечественных реалиях – что иначе в России чиновнику и действовать нельзя. И это очень печально. Ведь, по сути, констатируется давнишняя незрелость российского общества, неспособность отдельных его членов осуществлять продуманную, самостоятельную и ответственную деятельность. И таким людям ничего доверить, по большому счету, нельзя", - сказал Борисов. Он отметил, что православная христианская традиция, "подчеркивая достоинство человеческой личности, всячески стремится к тому, чтобы воспитывать зрелых и ответственных людей". "Имеющиеся в церковном "арсенале" религиозные и аскетические практики служат средствами, позволяющими человеку преодолеть собственные недостатки, раскрыть имеющиеся таланты и трудиться "не за страх, а за совесть". В конечном счете, церковная традиция говорит о важности создания верной среды, где бы главенствовал не принцип ручного управления, а сложилась бы общность верных своему делу, осознанных людей", - подчеркнул священник. Он добавил, что в лице таких святых как апостол Павел, преподобный Пахомий и святитель Василий Великий Церковь подает людям пример, "как можно, будучи руководителем, одновременно контролировать и вдохновлять, наставлять и благодарить подчиненных, стимулируя их деятельность не угрозами и выговорами, а, прежде всего, личным примером благочестивого служения Богу и людям".
https://ria.ru/20230109/pinok-1843631032.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230107/svyatki-1842178009.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим шумков, леонид гайдай, россия, курганская область, московская духовная академия
Религия, Вадим Шумков, Леонид Гайдай, Россия, Курганская область, Московская духовная академия
Священник прокомментировал слова Шумкова о "пинке животворящем"
Священник о "пинке животворящем": в экстренных ситуациях работают экстренные меры
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Православная церковная традиция предполагает создание "общности осознанных людей, верных своему делу", а не главенство принципа ручного управления, хотя в экстренных ситуациях работают экстренные меры, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов, комментируя высказывание курганского губернатора о "пинке животворящем".
Ранее глава Курганской области
Вадим Шумков заявил, что "наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века "пинок животворящий", а не различные курсы обучения, инструменты материального и морального стимулирования или тренинги. Он добавил, что в сложные моменты "пинок" и молитва вместе с иными инструментами стимулирования "оживляют нашу действительность гораздо быстрее и надежнее дорогущих, но часто бесполезных импортных аналогов".
Священник заметил, что использованное губернатором выражение про "пинок животворящий" - отсылка не к церковным текстам, а скорее к цитате из кинофильма Леонида Гайдая
.
"В экстренных ситуациях работают экстренные меры. С этим, наверное, можно согласиться. Но вызывает вопросы другое. Согласно логике высказывания Вадима Шумкова, "пинок" является традиционным и единственно действенным средством управления в отечественных реалиях – что иначе в России
чиновнику и действовать нельзя. И это очень печально. Ведь, по сути, констатируется давнишняя незрелость российского общества, неспособность отдельных его членов осуществлять продуманную, самостоятельную и ответственную деятельность. И таким людям ничего доверить, по большому счету, нельзя", - сказал Борисов.
Он отметил, что православная христианская традиция, "подчеркивая достоинство человеческой личности, всячески стремится к тому, чтобы воспитывать зрелых и ответственных людей".
"Имеющиеся в церковном "арсенале" религиозные и аскетические практики служат средствами, позволяющими человеку преодолеть собственные недостатки, раскрыть имеющиеся таланты и трудиться "не за страх, а за совесть". В конечном счете, церковная традиция говорит о важности создания верной среды, где бы главенствовал не принцип ручного управления, а сложилась бы общность верных своему делу, осознанных людей", - подчеркнул священник.
Он добавил, что в лице таких святых как апостол Павел, преподобный Пахомий и святитель Василий Великий Церковь подает людям пример, "как можно, будучи руководителем, одновременно контролировать и вдохновлять, наставлять и благодарить подчиненных, стимулируя их деятельность не угрозами и выговорами, а, прежде всего, личным примером благочестивого служения Богу и людям".