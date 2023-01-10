https://ria.ru/20230110/reaktsiya-1843876466.html
Кремль назвал циничной реакцию на рождественское прекращение огня
Кремль назвал циничной реакцию на рождественское прекращение огня - РИА Новости, 11.01.2023
Кремль назвал циничной реакцию на рождественское прекращение огня
В Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на рождественское прекращение огня на Украине со стороны Киева и многих западных лидеров, заявил... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-10T13:07
2023-01-10T13:07
2023-01-11T01:07
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
киев
рождество христово
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на рождественское прекращение огня на Украине со стороны Киева и многих западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это зависит от верховного главнокомандующего, от его решений - это первое. Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли повторение таких инициатив в будущем, и о том, не сожалеют ли в Кремле о принятом решении. Песков также призвал вспомнить о том, что оно преследовало исключительно гуманитарные цели, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество, 7 числа могли помолиться в церквях. "Если это хоть кому-то помогло сделать, то значит, это уже достигло своей цели", - добавил Песков. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
https://ria.ru/20230109/siyyarto-1843760588.html
https://ria.ru/20230106/gosdep-1843319805.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев, рождество христово
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Киев, Рождество Христово
13:07 10.01.2023 (обновлено: 01:07 11.01.2023)
Кремль назвал циничной реакцию на рождественское прекращение огня
Песков назвал циничным ответ Киева и Запада на объявленное Россией перемирие на Рождество
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на рождественское прекращение огня на Украине со стороны Киева и многих западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это зависит от верховного главнокомандующего, от его решений - это первое. Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли повторение таких инициатив в будущем, и о том, не сожалеют ли в Кремле о принятом решении.
Песков также призвал вспомнить о том, что оно преследовало исключительно гуманитарные цели, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество, 7 числа могли помолиться в церквях.
"Если это хоть кому-то помогло сделать, то значит, это уже достигло своей цели", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин
поручил министру обороны Сергею Шойгу
ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский
отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.