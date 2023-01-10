Рейтинг@Mail.ru
Кремль назвал циничной реакцию на рождественское прекращение огня - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/reaktsiya-1843876466.html
Кремль назвал циничной реакцию на рождественское прекращение огня
Кремль назвал циничной реакцию на рождественское прекращение огня - РИА Новости, 11.01.2023
Кремль назвал циничной реакцию на рождественское прекращение огня
В Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на рождественское прекращение огня на Украине со стороны Киева и многих западных лидеров, заявил... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-10T13:07
2023-01-11T01:07
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
киев
рождество христово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585105_0:106:3062:1828_1920x0_80_0_0_fb2f06c7ab1d378ad6ce969865cc157c.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на рождественское прекращение огня на Украине со стороны Киева и многих западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это зависит от верховного главнокомандующего, от его решений - это первое. Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли повторение таких инициатив в будущем, и о том, не сожалеют ли в Кремле о принятом решении. Песков также призвал вспомнить о том, что оно преследовало исключительно гуманитарные цели, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество, 7 числа могли помолиться в церквях. "Если это хоть кому-то помогло сделать, то значит, это уже достигло своей цели", - добавил Песков. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
https://ria.ru/20230109/siyyarto-1843760588.html
https://ria.ru/20230106/gosdep-1843319805.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fd2758d44cbd7cfb2f700d413c203e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев, рождество христово
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Киев, Рождество Христово
13:07 10.01.2023 (обновлено: 01:07 11.01.2023)
 
Кремль назвал циничной реакцию на рождественское прекращение огня

Песков назвал циничным ответ Киева и Запада на объявленное Россией перемирие на Рождество

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПарк Зарядье в Москве
Парк Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Парк Зарядье в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на рождественское прекращение огня на Украине со стороны Киева и многих западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это зависит от верховного главнокомандующего, от его решений - это первое. Действительно, мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли повторение таких инициатив в будущем, и о том, не сожалеют ли в Кремле о принятом решении.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 19:52
Глава МИД Венгрии оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество
Песков также призвал вспомнить о том, что оно преследовало исключительно гуманитарные цели, чтобы те христиане, которые отмечали Рождество, 7 числа могли помолиться в церквях.
"Если это хоть кому-то помогло сделать, то значит, это уже достигло своей цели", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 23:42
США обвинили Россию "использовании" прекращения огня для перегруппировки
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаКиевРождество Христово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала