https://ria.ru/20230110/raskhody-1843836214.html

Россияне увеличили расходы на повседневные товары, показало исследование

Россияне увеличили расходы на повседневные товары, показало исследование - РИА Новости, 10.01.2023

Россияне увеличили расходы на повседневные товары, показало исследование

Расходы россиян на FMCG (товары повседневного спроса) в декабре выросли на 3% по сравнению с ноябрем и составили 48,3% общих затрат, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:23

2023-01-10T11:23

2023-01-10T11:23

экономика

ромир

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Расходы россиян на FMCG (товары повседневного спроса) в декабре выросли на 3% по сравнению с ноябрем и составили 48,3% общих затрат, свидетельствуют данные исследования "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. "В декабре на FMCG-товары пришлось 48,3% расходов россиян. Это на 3% (1,4 процентных пункта) больше, чем в ноябре (46,9%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 2,2%. В декабре 2021 годовой рост индекса составил 2,5%, а в декабре 2020 – 2,6%", - следует из расчетов ежемесячного FMCG Index. Холдинг отмечает, что затраты на FMCG характеризуют уровень благосостояния населения, поскольку эта статья расходов обязательно присутствует в бюджете любого домохозяйства. "В декабре мы традиционно отмечаем рост трат на товары повседневного спроса, однако в этом году предновогодние закупки оказались чуть более скромными, чем в предыдущие. Это связано со стратегиями экономии, которых придерживаются россияне", - приводятся в сообщении слова директора бизнес-направления "М-Ромир" Ксении Пайзанской. Как поясняет "Ромир", доля бюджета на FMCG-товары определяет объем средств, которые семья может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежда, обувь, здоровье и др.), на восстановление (отдых, спорт, культура) и развитие (образование, улучшение условий проживания). FMCG Index отражает соотношение затрат домохозяйств на FMCG-товары ко всем расходам домохозяйства. К категории затрат на продукты питания относятся все расходы - как на домашнее, так и на внедомашнее потребление продуктов питания, в том числе в horeca (гостинично-ресторанный бизнес или общепит). Общие затраты домохозяйств рассчитываются как средние ежемесячные затраты на все категории товаров и услуг.

https://ria.ru/20230110/mikrozaymy-1843797053.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, ромир , россия