Порошенко заявил о встрече союзников Киева в формате "Рамштайн" 20 января
Порошенко: представители Минобороны стран Запада встретятся в формате "Рамштайн" 20 января
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча представителей министерств обороны западных стран в формате "Рамштайн" пройдет 20 января.
Рамштайн - военная база в Германии, на которой была создана контактная группа НАТО в поддержку Украины. Ранее США и союзники по НАТО анонсировали поставки 50 БМП Bradley, 100 БТР M113, 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц и 18 тягачей, 40 БМП Marder, колесных танков AMX-10RC, десятков и сотен тысяч снарядов различных калибров. В понедельник телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2.
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"Обратите внимание, что 20 января в Рамштайне состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставке танков (Украине), включая британские Challenger, немецкие Leopard 2, а также некоторые бронетранспортеры, БМП Bradley, французские и немецкие БМП", - сказал Порошенко в эфире телеканала Sky News.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники также сообщало, что встреча представителей министерств обороны в формате "Рамштайн" запланирована на середину января и может стать важной вехой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.