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Порошенко заявил о встрече союзников Киева в формате "Рамштайн" 20 января - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/ramshtayn-1843946515.html
Порошенко заявил о встрече союзников Киева в формате "Рамштайн" 20 января
Порошенко заявил о встрече союзников Киева в формате "Рамштайн" 20 января - РИА Новости, 10.01.2023
Порошенко заявил о встрече союзников Киева в формате "Рамштайн" 20 января
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча представителей министерств обороны западных стран в формате "Рамштайн" пройдет 20 января. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:45
2023-01-10T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр порошенко
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча представителей министерств обороны западных стран в формате "Рамштайн" пройдет 20 января. Рамштайн - военная база в Германии, на которой была создана контактная группа НАТО в поддержку Украины. Ранее США и союзники по НАТО анонсировали поставки 50 БМП Bradley, 100 БТР M113, 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц и 18 тягачей, 40 БМП Marder, колесных танков AMX-10RC, десятков и сотен тысяч снарядов различных калибров. В понедельник телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. "Обратите внимание, что 20 января в Рамштайне состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставке танков (Украине), включая британские Challenger, немецкие Leopard 2, а также некоторые бронетранспортеры, БМП Bradley, французские и немецкие БМП", - сказал Порошенко в эфире телеканала Sky News. Агентство Блумберг со ссылкой на источники также сообщало, что встреча представителей министерств обороны в формате "Рамштайн" запланирована на середину января и может стать важной вехой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
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в мире, украина, петр порошенко, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петр Порошенко, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:45 10.01.2023
 
Порошенко заявил о встрече союзников Киева в формате "Рамштайн" 20 января

Порошенко: представители Минобороны стран Запада встретятся в формате "Рамштайн" 20 января

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча представителей министерств обороны западных стран в формате "Рамштайн" пройдет 20 января.
Рамштайн - военная база в Германии, на которой была создана контактная группа НАТО в поддержку Украины. Ранее США и союзники по НАТО анонсировали поставки 50 БМП Bradley, 100 БТР M113, 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц и 18 тягачей, 40 БМП Marder, колесных танков AMX-10RC, десятков и сотен тысяч снарядов различных калибров. В понедельник телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2.
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"Обратите внимание, что 20 января в Рамштайне состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставке танков (Украине), включая британские Challenger, немецкие Leopard 2, а также некоторые бронетранспортеры, БМП Bradley, французские и немецкие БМП", - сказал Порошенко в эфире телеканала Sky News.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники также сообщало, что встреча представителей министерств обороны в формате "Рамштайн" запланирована на середину января и может стать важной вехой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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