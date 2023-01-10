https://ria.ru/20230110/putin-1843874418.html
Путин проведет встречу с главой ФАС
Путин проведет встречу с главой ФАС - РИА Новости, 10.01.2023
Путин проведет встречу с главой ФАС
Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, встретится с главой ФАС Максимом Шаскольским, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:02
2023-01-10T13:02
2023-01-10T13:02
экономика
владимир путин
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, встретится с главой ФАС Максимом Шаскольским, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня Путин продолжает работать в Кремле, в публичном режиме он занимается делами антимонопольными, у него на доклад будет руководитель ФАСа Максим Шаскольский. Это где-то будет в середине дня", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что ФАС - это важнейшее ведомство с точки зрения антимонопольного дела, развития рыночных процессов и удержания цен на "нормальном уровне" по всем жизненно-важным параметрам, все эти темы президент обсудит с Шаскольским.
https://ria.ru/20230109/stikhi-1843651270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дмитрий песков
Экономика, Владимир Путин, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с главой ФАС
Песков: президент Путин 10 января встретится с главой ФАС Шаскольским
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, встретится с главой ФАС Максимом Шаскольским, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин продолжает работать в Кремле, в публичном режиме он занимается делами антимонопольными, у него на доклад будет руководитель ФАСа Максим Шаскольский. Это где-то будет в середине дня", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что ФАС - это важнейшее ведомство с точки зрения антимонопольного дела, развития рыночных процессов и удержания цен на "нормальном уровне" по всем жизненно-важным параметрам, все эти темы президент обсудит с Шаскольским.