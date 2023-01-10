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Путин проведет встречу с главой ФАС - РИА Новости, 10.01.2023
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Путин проведет встречу с главой ФАС
Путин проведет встречу с главой ФАС - РИА Новости, 10.01.2023
Путин проведет встречу с главой ФАС
Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, встретится с главой ФАС Максимом Шаскольским, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:02
2023-01-10T13:02
экономика
владимир путин
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, встретится с главой ФАС Максимом Шаскольским, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня Путин продолжает работать в Кремле, в публичном режиме он занимается делами антимонопольными, у него на доклад будет руководитель ФАСа Максим Шаскольский. Это где-то будет в середине дня", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что ФАС - это важнейшее ведомство с точки зрения антимонопольного дела, развития рыночных процессов и удержания цен на "нормальном уровне" по всем жизненно-важным параметрам, все эти темы президент обсудит с Шаскольским.
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экономика, владимир путин, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дмитрий песков
Экономика, Владимир Путин, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Дмитрий Песков
13:02 10.01.2023
 
Путин проведет встречу с главой ФАС

Песков: президент Путин 10 января встретится с главой ФАС Шаскольским

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, встретится с главой ФАС Максимом Шаскольским, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин продолжает работать в Кремле, в публичном режиме он занимается делами антимонопольными, у него на доклад будет руководитель ФАСа Максим Шаскольский. Это где-то будет в середине дня", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что ФАС - это важнейшее ведомство с точки зрения антимонопольного дела, развития рыночных процессов и удержания цен на "нормальном уровне" по всем жизненно-важным параметрам, все эти темы президент обсудит с Шаскольским.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Дмитрий Песков
 
 
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