https://ria.ru/20230110/putin-1843874418.html

Путин проведет встречу с главой ФАС

Путин проведет встречу с главой ФАС - РИА Новости, 10.01.2023

Путин проведет встречу с главой ФАС

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, встретится с главой ФАС Максимом Шаскольским, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:02

2023-01-10T13:02

2023-01-10T13:02

экономика

владимир путин

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 10 января, встретится с главой ФАС Максимом Шаскольским, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня Путин продолжает работать в Кремле, в публичном режиме он занимается делами антимонопольными, у него на доклад будет руководитель ФАСа Максим Шаскольский. Это где-то будет в середине дня", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что ФАС - это важнейшее ведомство с точки зрения антимонопольного дела, развития рыночных процессов и удержания цен на "нормальном уровне" по всем жизненно-важным параметрам, все эти темы президент обсудит с Шаскольским.

https://ria.ru/20230109/stikhi-1843651270.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дмитрий песков