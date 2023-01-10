https://ria.ru/20230110/puteshestviya-1843838557.html

В Чувашии состоится слет национальных Дедов Морозов со всей России

В Чувашии состоится слет национальных Дедов Морозов со всей России - РИА Новости, 10.01.2023

В Чувашии состоится слет национальных Дедов Морозов со всей России

Деды Морозы разных народов России соберутся в Чувашии на фестиваль в конце февраля, сообщило министерство экономического развития республики. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:18

2023-01-10T17:18

2023-01-10T17:18

туризм

туризм

новости - туризм

дед мороз

кыш бабай

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104075/74/1040757411_0:150:2894:1777_1920x0_80_0_0_9443e299b0a3acff88ddba90c90331df.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Деды Морозы разных народов России соберутся в Чувашии на фестиваль в конце февраля, сообщило министерство экономического развития республики. "Мероприятие пройдет на территории этнокомплекса Ясна. Готовимся к волшебной встрече 25-26 февраля", — отметил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. Чувашский Дед Мороз — Хель Мучи — в начале января наряду с зимними волшебниками из 14 регионов России принял участие в фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве. Комитет по туризму города Москвы отмечал, это первая всероссийская встреча Дедов Морозов в столице. В течение трех дней хранители зимних традиций рассказывали о том, как празднуют Новый год в национальных республиках и как их там называют. Например, в Бурятии — Сагаан Убген, в Татарстане и Башкирии — Кыш Бабай, а в Кабардино-Балкарии — Уэс Дадэ. Одним из итогов их визита в столицу стал национальный и мировой рекорд. Достижение под названием "Первый всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве" зафиксировало международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд", которое считается крупнейшей в Евразии альтернативой Guinness World Records (Книги рекордов Гиннесса).

https://ria.ru/20230109/ustyug-1843701661.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, дед мороз, кыш бабай, москва