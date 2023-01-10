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В Чувашии состоится слет национальных Дедов Морозов со всей России - РИА Новости, 10.01.2023
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Туризм
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В Чувашии состоится слет национальных Дедов Морозов со всей России
В Чувашии состоится слет национальных Дедов Морозов со всей России - РИА Новости, 10.01.2023
В Чувашии состоится слет национальных Дедов Морозов со всей России
Деды Морозы разных народов России соберутся в Чувашии на фестиваль в конце февраля, сообщило министерство экономического развития республики. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:18
2023-01-10T17:18
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новости - туризм
дед мороз
кыш бабай
москва
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Деды Морозы разных народов России соберутся в Чувашии на фестиваль в конце февраля, сообщило министерство экономического развития республики. "Мероприятие пройдет на территории этнокомплекса Ясна. Готовимся к волшебной встрече 25-26 февраля", — отметил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. Чувашский Дед Мороз — Хель Мучи — в начале января наряду с зимними волшебниками из 14 регионов России принял участие в фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве. Комитет по туризму города Москвы отмечал, это первая всероссийская встреча Дедов Морозов в столице. В течение трех дней хранители зимних традиций рассказывали о том, как празднуют Новый год в национальных республиках и как их там называют. Например, в Бурятии — Сагаан Убген, в Татарстане и Башкирии — Кыш Бабай, а в Кабардино-Балкарии — Уэс Дадэ. Одним из итогов их визита в столицу стал национальный и мировой рекорд. Достижение под названием "Первый всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве" зафиксировало международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд", которое считается крупнейшей в Евразии альтернативой Guinness World Records (Книги рекордов Гиннесса).
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туризм, новости - туризм, дед мороз, кыш бабай, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дед Мороз, Кыш Бабай, Москва
17:18 10.01.2023
 
В Чувашии состоится слет национальных Дедов Морозов со всей России

Национальные Деды Морозы со всей России съедутся в Чувашию на слет в конце февраля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВстреча Кыш Бабая и Деда Мороза в Татарстане
Встреча Кыш Бабая и Деда Мороза в Татарстане - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Деды Морозы разных народов России соберутся в Чувашии на фестиваль в конце февраля, сообщило министерство экономического развития республики.
"Мероприятие пройдет на территории этнокомплекса Ясна. Готовимся к волшебной встрече 25-26 февраля", — отметил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.
Чувашский Дед Мороз — Хель Мучи — в начале января наряду с зимними волшебниками из 14 регионов России принял участие в фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве. Комитет по туризму города Москвы отмечал, это первая всероссийская встреча Дедов Морозов в столице. В течение трех дней хранители зимних традиций рассказывали о том, как празднуют Новый год в национальных республиках и как их там называют. Например, в Бурятии — Сагаан Убген, в Татарстане и Башкирии — Кыш Бабай, а в Кабардино-Балкарии — Уэс Дадэ.
Одним из итогов их визита в столицу стал национальный и мировой рекорд. Достижение под названием "Первый всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве" зафиксировало международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд", которое считается крупнейшей в Евразии альтернативой Guinness World Records (Книги рекордов Гиннесса).
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