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Приговор массовому убийце Бекмансурову не удовлетворил ни его, ни прокурора - РИА Новости, 10.01.2023
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Приговор массовому убийце Бекмансурову не удовлетворил ни его, ни прокурора
Приговор массовому убийце Бекмансурову не удовлетворил ни его, ни прокурора - РИА Новости, 10.01.2023
Приговор массовому убийце Бекмансурову не удовлетворил ни его, ни прокурора
Прокурор подал жалобу на приговор о пожизненном лишении свободы для массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:03
2023-01-10T17:04
стрельба в пермском госуниверситете
происшествия
пермский краевой суд
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ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Прокурор подал жалобу на приговор о пожизненном лишении свободы для массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, следует из электронной картотеки Пермского краевого суда. "Апелляционное представление подано прокурором 9 января, в этот же день принято к рассмотрению", — указано в электронной картотеке суда. Из картотеки также следует, что перед самым Новым годом апелляционную жалобу на приговор подал и сам Бекмансуров, а сегодня, во вторник, этот документ приняли к рассмотрению. Содержание жалоб на ресурсе не раскрывается. Жалобы будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Пермский краевой суд 28 декабря приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Суд установил, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и десятки покалечив (59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство"). Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин. Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие просили для Бекмансурова пожизненное, с аналогичным прошением выступал прокурор. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.
https://ria.ru/20221228/iski-1841860041.html
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стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермский краевой суд
Стрельба в Пермском госуниверситете, Происшествия, Пермский краевой суд
17:03 10.01.2023 (обновлено: 17:04 10.01.2023)
 
Приговор массовому убийце Бекмансурову не удовлетворил ни его, ни прокурора

И прокурор, и Бекмансуров подали жалобы на приговор по делу о стрельбе в пермском вузе

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в медиабанкЦветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Прокурор подал жалобу на приговор о пожизненном лишении свободы для массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, следует из электронной картотеки Пермского краевого суда.
"Апелляционное представление подано прокурором 9 января, в этот же день принято к рассмотрению", — указано в электронной картотеке суда.
Из картотеки также следует, что перед самым Новым годом апелляционную жалобу на приговор подал и сам Бекмансуров, а сегодня, во вторник, этот документ приняли к рассмотрению. Содержание жалоб на ресурсе не раскрывается. Жалобы будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.
Пермский краевой суд 28 декабря приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей.
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 12:11
Массовому убийце из Перми Бекмансурову заявили иски на 18,3 миллиона рублей
Суд установил, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и десятки покалечив (59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство"). Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин.
Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие просили для Бекмансурова пожизненное, с аналогичным прошением выступал прокурор. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября 2022, 09:58
Бекмансуров признал вину в массовом убийстве в суде
 
Стрельба в Пермском госуниверситетеПроисшествияПермский краевой суд
 
 
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