17:03 10.01.2023 (обновлено: 17:04 10.01.2023)
Приговор массовому убийце Бекмансурову не удовлетворил ни его, ни прокурора
И прокурор, и Бекмансуров подали жалобы на приговор по делу о стрельбе в пермском вузе
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в медиабанкЦветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете. Архивное фото
ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Прокурор подал жалобу на приговор о пожизненном лишении свободы для массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, следует из электронной картотеки Пермского краевого суда.
"Апелляционное представление подано прокурором 9 января, в этот же день принято к рассмотрению", — указано в электронной картотеке суда.
Из картотеки также следует, что перед самым Новым годом апелляционную жалобу на приговор подал и сам Бекмансуров, а сегодня, во вторник, этот документ приняли к рассмотрению. Содержание жалоб на ресурсе не раскрывается. Жалобы будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.
Пермский краевой суд 28 декабря приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей.
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Суд установил, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и десятки покалечив (59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство"). Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин.
Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие просили для Бекмансурова пожизненное, с аналогичным прошением выступал прокурор. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.
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