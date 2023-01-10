https://ria.ru/20230110/prigovor-1843951605.html

Приговор массовому убийце Бекмансурову не удовлетворил ни его, ни прокурора

Приговор массовому убийце Бекмансурову не удовлетворил ни его, ни прокурора - РИА Новости, 10.01.2023

Приговор массовому убийце Бекмансурову не удовлетворил ни его, ни прокурора

Прокурор подал жалобу на приговор о пожизненном лишении свободы для массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:03

2023-01-10T17:03

2023-01-10T17:04

стрельба в пермском госуниверситете

происшествия

пермский краевой суд

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ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Прокурор подал жалобу на приговор о пожизненном лишении свободы для массового убийцы Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, следует из электронной картотеки Пермского краевого суда. "Апелляционное представление подано прокурором 9 января, в этот же день принято к рассмотрению", — указано в электронной картотеке суда. Из картотеки также следует, что перед самым Новым годом апелляционную жалобу на приговор подал и сам Бекмансуров, а сегодня, во вторник, этот документ приняли к рассмотрению. Содержание жалоб на ресурсе не раскрывается. Жалобы будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Пермский краевой суд 28 декабря приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку: первые три года он должен отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима. Также удовлетворены заявленные фигуранту иски о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Суд установил, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и десятки покалечив (59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство"). Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин. Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие просили для Бекмансурова пожизненное, с аналогичным прошением выступал прокурор. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.

https://ria.ru/20221228/iski-1841860041.html

https://ria.ru/20221031/bekmansurov-1828010375.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермский краевой суд