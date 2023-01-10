https://ria.ru/20230110/pozhar-1843962892.html

При пожаре на складе на северо-востоке Москвы звучали хлопки

При пожаре на складе на северо-востоке Москвы звучали хлопки - РИА Новости, 10.01.2023

При пожаре на складе на северо-востоке Москвы звучали хлопки

Хлопки были слышны при пожаре на складе автосервиса на северо-востоке Москвы, сейчас спасатели разбираются с их происхождением, сообщил журналистам временно... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:46

2023-01-10T17:46

2023-01-10T17:46

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Хлопки были слышны при пожаре на складе автосервиса на северо-востоке Москвы, сейчас спасатели разбираются с их происхождением, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко. Крупный пожар на складе в автосервисе на улице Добролюбова в Москве произошел во вторник. По данным столичного главка МЧС, площадь возгорания достигала 2 тысяч "квадратов". Пожар удалось полностью ликвидировать в 16.41. Сведений о пострадавших не поступало. Ткаченко добавил, что в погоревшем здании располагались станция технического обслуживания и бытовая химия. Кроме того, "было пристроено общежитие". Из него, по его словам, было эвакуировано 263 человека. Пожар тушили 130 человек и 48 единиц техники, также был задействован вертолет. Сейчас идет "проливка и разборка" конструкций, подытожил представитель главка.

https://ria.ru/20230110/pozhar-1843953796.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия