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При пожаре на складе на северо-востоке Москвы звучали хлопки
При пожаре на складе на северо-востоке Москвы звучали хлопки - РИА Новости, 10.01.2023
При пожаре на складе на северо-востоке Москвы звучали хлопки
Хлопки были слышны при пожаре на складе автосервиса на северо-востоке Москвы, сейчас спасатели разбираются с их происхождением, сообщил журналистам временно... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:46
2023-01-10T17:46
2023-01-10T17:46
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Хлопки были слышны при пожаре на складе автосервиса на северо-востоке Москвы, сейчас спасатели разбираются с их происхождением, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко. Крупный пожар на складе в автосервисе на улице Добролюбова в Москве произошел во вторник. По данным столичного главка МЧС, площадь возгорания достигала 2 тысяч "квадратов". Пожар удалось полностью ликвидировать в 16.41. Сведений о пострадавших не поступало. Ткаченко добавил, что в погоревшем здании располагались станция технического обслуживания и бытовая химия. Кроме того, "было пристроено общежитие". Из него, по его словам, было эвакуировано 263 человека. Пожар тушили 130 человек и 48 единиц техники, также был задействован вертолет. Сейчас идет "проливка и разборка" конструкций, подытожил представитель главка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При пожаре на складе на северо-востоке Москвы звучали хлопки
МЧС выяснит причину хлопков при пожаре на складе автосервиса на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Хлопки были слышны при пожаре на складе автосервиса на северо-востоке Москвы, сейчас спасатели разбираются с их происхождением, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко.
Крупный пожар на складе в автосервисе на улице Добролюбова в Москве произошел во вторник. По данным столичного главка МЧС, площадь возгорания достигала 2 тысяч "квадратов". Пожар удалось полностью ликвидировать в 16.41. Сведений о пострадавших не поступало.
"Хлопки были, но от чего они были, мы сейчас разбираемся", - сказал он.
Ткаченко добавил, что в погоревшем здании располагались станция технического обслуживания и бытовая химия. Кроме того, "было пристроено общежитие". Из него, по его словам, было эвакуировано 263 человека.
Пожар тушили 130 человек и 48 единиц техники, также был задействован вертолет. Сейчас идет "проливка и разборка" конструкций, подытожил представитель главка.