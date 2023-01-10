https://ria.ru/20230110/pozhar-1843953796.html

В Подмосковье загорелся склад

В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 10.01.2023

В Подмосковье загорелся склад

Склад загорелся на площади порядка 240 квадратных метров на Пятницком шоссе в Красногорском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:13

2023-01-10T17:13

2023-01-10T17:49

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Склад загорелся на площади порядка 240 квадратных метров на Пятницком шоссе в Красногорском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На седьмом километре Пятницкого шоссе в поселке Отрадное загорелось складское помещение", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 240 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230110/pozhar-1843949588.html

московская область (подмосковье)

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), россия