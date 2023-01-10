https://ria.ru/20230110/pozhar-1843953796.html
В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 10.01.2023
В Подмосковье загорелся склад
Склад загорелся на площади порядка 240 квадратных метров на Пятницком шоссе в Красногорском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:13
2023-01-10T17:13
2023-01-10T17:49
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Склад загорелся на площади порядка 240 квадратных метров на Пятницком шоссе в Красногорском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На седьмом километре Пятницкого шоссе в поселке Отрадное загорелось складское помещение", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 240 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230110/pozhar-1843949588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
17:13 10.01.2023 (обновлено: 17:49 10.01.2023)
В Подмосковье загорелся склад
На Пятницком шоссе в Подмосковье загорелся склад на площади 240 квадратных метров