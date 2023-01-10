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Пожар на складе автосервиса в Москве потушили
Пожар на складе автосервиса в Москве потушили - РИА Новости, 10.01.2023
Пожар на складе автосервиса в Москве потушили
Крупный пожар на складе в автосервисе на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:56
2023-01-10T16:56
2023-01-10T17:29
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупный пожар на складе в автосервисе на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС РФ."В 16.41 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что два вертолёта Ка-32 осуществили семь сбросов воды на очаги пожара. "По результатам замеров лаборатории превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет", - заключил представитель ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
2023-01-10T16:56
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе автосервиса в Москве потушили
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупный пожар на складе в автосервисе на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
2023-01-10T16:56
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PT0M26S
16:56 10.01.2023 (обновлено: 17:29 10.01.2023)
Пожар на складе автосервиса в Москве потушили
Крупный пожар на складе автосервиса на северо-востоке Москвы потушили