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Пожар на складе автосервиса в Москве потушили

Пожар на складе автосервиса в Москве потушили - РИА Новости, 10.01.2023

Пожар на складе автосервиса в Москве потушили

Крупный пожар на складе в автосервисе на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:56

2023-01-10T16:56

2023-01-10T17:29

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупный пожар на складе в автосервисе на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС РФ."В 16.41 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что два вертолёта Ка-32 осуществили семь сбросов воды на очаги пожара. "По результатам замеров лаборатории превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет", - заключил представитель ведомства.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы 2023-01-10T16:56 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео