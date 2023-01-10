https://ria.ru/20230110/pozhar-1843937048.html
В Москве потушили огонь на складе автосервиса
В Москве потушили огонь на складе автосервиса - РИА Новости, 10.01.2023
В Москве потушили огонь на складе автосервиса
Открытое горение на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:10
2023-01-10T16:10
2023-01-10T17:05
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 16.04 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожарно-спасательные подразделения ведут проливку сгоревших конструкций склада, дабы не допустить повторного возгорания.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на соседние здания.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843933109_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_717c824333f19b9b8fa91a8b589de069.jpg
Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
2023-01-10T16:10
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, видео
В Москве потушили огонь на складе автосервиса
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2023-01-10T16:10
true
PT0M26S
16:10 10.01.2023 (обновлено: 17:05 10.01.2023)
В Москве потушили огонь на складе автосервиса
На складе автосервиса на северо-востоке Москвы потушили открытый огонь
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 16.04 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожарно-спасательные подразделения ведут проливку сгоревших конструкций склада, дабы не допустить повторного возгорания.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на соседние здания.