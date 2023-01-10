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В Москве потушили огонь на складе автосервиса - РИА Новости, 10.01.2023
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В Москве потушили огонь на складе автосервиса
В Москве потушили огонь на складе автосервиса - РИА Новости, 10.01.2023
В Москве потушили огонь на складе автосервиса
Открытое горение на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:10
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москва
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 16.04 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожарно-спасательные подразделения ведут проливку сгоревших конструкций склада, дабы не допустить повторного возгорания.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на соседние здания.
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Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
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москва, происшествия, видео
Москва, Происшествия
В Москве потушили огонь на складе автосервиса
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2023-01-10T16:10
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16:10 10.01.2023 (обновлено: 17:05 10.01.2023)
 
В Москве потушили огонь на складе автосервиса

На складе автосервиса на северо-востоке Москвы потушили открытый огонь

© РИА Новости / Алексей МайшевПожарные во время тушения пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве
Пожарные во время тушения пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Пожарные во время тушения пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 16.04 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожарно-спасательные подразделения ведут проливку сгоревших конструкций склада, дабы не допустить повторного возгорания.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на соседние здания.
 
МоскваПроисшествия
 
 
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