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В Москве потушили огонь на складе автосервиса

В Москве потушили огонь на складе автосервиса - РИА Новости, 10.01.2023

В Москве потушили огонь на складе автосервиса

Открытое горение на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:10

2023-01-10T16:10

2023-01-10T17:05

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 16.04 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожарно-спасательные подразделения ведут проливку сгоревших конструкций склада, дабы не допустить повторного возгорания.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на соседние здания.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы 2023-01-10T16:10 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, видео