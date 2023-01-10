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Два вертолета Ка-32 вылетели тушить пожар на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 10.01.2023
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Два вертолета Ка-32 вылетели тушить пожар на северо-востоке Москвы
Два вертолета Ка-32 вылетели тушить пожар на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 10.01.2023
Два вертолета Ка-32 вылетели тушить пожар на северо-востоке Москвы
Два вертолета Ка-32 вылетели для тушения крупного пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:24
2023-01-10T15:59
происшествия
москва
ка-32
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 вылетели для тушения крупного пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."К месту пожара летят два вертолета Ка-32", - сказал собеседник агентства. По его словам, каждое воздушное судно оборудовано водосливным устройством емкостью пять тонн.Как сообщил ранее столичный главк МЧС РФ, площадь пожара - 2 тысячи квадратных метров, на данный момент огонь локализован.
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Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
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происшествия, москва, ка-32
Происшествия, Москва, Ка-32
15:24 10.01.2023 (обновлено: 15:59 10.01.2023)
 
Два вертолета Ка-32 вылетели тушить пожар на северо-востоке Москвы

Два вертолета Ка-32 вылетели тушить пожар на складе автосервиса на северо-востоке Москвы

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 вылетели для тушения крупного пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"К месту пожара летят два вертолета Ка-32", - сказал собеседник агентства. По его словам, каждое воздушное судно оборудовано водосливным устройством емкостью пять тонн.
Как сообщил ранее столичный главк МЧС РФ, площадь пожара - 2 тысячи квадратных метров, на данный момент огонь локализован.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 15:04В России
В МЧС сообщили об увеличении вдвое площади пожара на складе в Москве
 
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