https://ria.ru/20230110/pozhar-1843916636.html

Два вертолета Ка-32 вылетели тушить пожар на северо-востоке Москвы

Два вертолета Ка-32 вылетели тушить пожар на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 10.01.2023

Два вертолета Ка-32 вылетели тушить пожар на северо-востоке Москвы

Два вертолета Ка-32 вылетели для тушения крупного пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:24

2023-01-10T15:24

2023-01-10T15:59

происшествия

москва

ка-32

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 вылетели для тушения крупного пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."К месту пожара летят два вертолета Ка-32", - сказал собеседник агентства. По его словам, каждое воздушное судно оборудовано водосливным устройством емкостью пять тонн.Как сообщил ранее столичный главк МЧС РФ, площадь пожара - 2 тысячи квадратных метров, на данный момент огонь локализован.

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/pozhar-1843909603.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, ка-32