https://ria.ru/20230110/pozhar-1843914944.html

Пожар на складе автосервиса в Москве удалось локализовать

Пожар на складе автосервиса в Москве удалось локализовать - РИА Новости, 10.01.2023

Пожар на складе автосервиса в Москве удалось локализовать

Крупный пожар на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:20

2023-01-10T15:20

2023-01-10T15:24

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупный пожар на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."В 15.16 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.Ранее главк сообщал об увеличении площади пожара до 2000 квадратных метров.Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в результате пожара произошло обрушение здания на площади порядка 500 квадратных метров.

https://ria.ru/20230107/pozhar-1843400230.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы LIVE: Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы 2023-01-10T15:20 true PT54M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)