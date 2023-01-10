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Пожар на складе автосервиса в Москве удалось локализовать - РИА Новости, 10.01.2023
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Пожар на складе автосервиса в Москве удалось локализовать
Пожар на складе автосервиса в Москве удалось локализовать - РИА Новости, 10.01.2023
Пожар на складе автосервиса в Москве удалось локализовать
Крупный пожар на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:20
2023-01-10T15:24
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупный пожар на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."В 15.16 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.Ранее главк сообщал об увеличении площади пожара до 2000 квадратных метров.Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в результате пожара произошло обрушение здания на площади порядка 500 квадратных метров.
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москва
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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LIVE: Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:20 10.01.2023 (обновлено: 15:24 10.01.2023)
 
Пожар на складе автосервиса в Москве удалось локализовать

Пожар на складе автосервиса в Москве локализовали на двух тысячах квадратных метров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупный пожар на складе автосервиса на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В 15.16 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.
Ранее главк сообщал об увеличении площади пожара до 2000 квадратных метров.
Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в результате пожара произошло обрушение здания на площади порядка 500 квадратных метров.
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