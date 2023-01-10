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Площадь пожара на складе в Москве достигла тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе в Москве достигла тысячи квадратных метров - РИА Новости, 10.01.2023

Площадь пожара на складе в Москве достигла тысячи квадратных метров

Площадь пожара в помещении склада на северо-востоке Москвы достигла одной тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:25

2023-01-10T14:25

2023-01-10T16:00

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Площадь пожара в помещении склада на северо-востоке Москвы достигла одной тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее главк сообщал, что загорелся автосервис на улице Добролюбова.На месте ЧП развернут штаб пожаротушения.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы 2023-01-10T14:25 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость, видео