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Площадь пожара на складе в Москве достигла тысячи квадратных метров
Площадь пожара на складе в Москве достигла тысячи квадратных метров - РИА Новости, 10.01.2023
Площадь пожара на складе в Москве достигла тысячи квадратных метров
Площадь пожара в помещении склада на северо-востоке Москвы достигла одной тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:25
2023-01-10T14:25
2023-01-10T16:00
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Площадь пожара в помещении склада на северо-востоке Москвы достигла одной тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее главк сообщал, что загорелся автосервис на улице Добролюбова.На месте ЧП развернут штаб пожаротушения.
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Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
Тушение пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы
2023-01-10T14:25
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость, видео
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Коммерческая недвижимость
14:25 10.01.2023 (обновлено: 16:00 10.01.2023)
Площадь пожара на складе в Москве достигла тысячи квадратных метров
Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы достигла тысячи квадратных метров