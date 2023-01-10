https://ria.ru/20230110/pozhar-1843895686.html

На северо-востоке Москвы загорелся автосервис

На северо-востоке Москвы загорелся автосервис - РИА Новости, 10.01.2023

На северо-востоке Москвы загорелся автосервис

Одноэтажное здание автосервиса загорелось на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:24

2023-01-10T14:24

2023-01-10T15:59

москва

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Одноэтажное здание автосервиса загорелось на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "На улице Добролюбова происходит возгорание одноэтажного здания. Предварительно, внутри расположен автосервис", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о площади пожара и пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20230110/fsin-1843842984.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)