https://ria.ru/20230110/pozhar-1843895686.html
На северо-востоке Москвы загорелся автосервис
На северо-востоке Москвы загорелся автосервис - РИА Новости, 10.01.2023
На северо-востоке Москвы загорелся автосервис
Одноэтажное здание автосервиса загорелось на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:24
2023-01-10T14:24
2023-01-10T15:59
москва
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Одноэтажное здание автосервиса загорелось на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "На улице Добролюбова происходит возгорание одноэтажного здания. Предварительно, внутри расположен автосервис", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о площади пожара и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20230110/fsin-1843842984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:24 10.01.2023 (обновлено: 15:59 10.01.2023)
На северо-востоке Москвы загорелся автосервис
На северо-востоке Москвы на улице Добролюбова загорелось одноэтажное здание автосервиса