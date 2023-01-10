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На северо-востоке Москвы загорелся автосервис - РИА Новости, 10.01.2023
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На северо-востоке Москвы загорелся автосервис
На северо-востоке Москвы загорелся автосервис - РИА Новости, 10.01.2023
На северо-востоке Москвы загорелся автосервис
Одноэтажное здание автосервиса загорелось на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:24
2023-01-10T15:59
москва
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Одноэтажное здание автосервиса загорелось на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "На улице Добролюбова происходит возгорание одноэтажного здания. Предварительно, внутри расположен автосервис", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о площади пожара и пострадавших уточняется.
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:24 10.01.2023 (обновлено: 15:59 10.01.2023)
 
На северо-востоке Москвы загорелся автосервис

На северо-востоке Москвы на улице Добролюбова загорелось одноэтажное здание автосервиса

© РИА Новости / Алексей МайшевПожарные во время тушения пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве. 10 января 2023
Пожарные во время тушения пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Пожарные во время тушения пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве. 10 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Одноэтажное здание автосервиса загорелось на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"На улице Добролюбова происходит возгорание одноэтажного здания. Предварительно, внутри расположен автосервис", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о площади пожара и пострадавших уточняется.
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