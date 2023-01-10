https://ria.ru/20230110/povestki-1843985190.html

Повестки на Украине могут вручать в любом месте, заявили в Киеве

Повестки на Украине могут вручать в любом месте, заявили в Киеве - РИА Новости, 10.01.2023

Повестки на Украине могут вручать в любом месте, заявили в Киеве

Повестки на Украине могут вручать где угодно, место вручения не регламентируется законом, заявил во вторник глава Киевской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:28

2023-01-10T19:28

2023-01-10T19:28

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Повестки на Украине могут вручать где угодно, место вручения не регламентируется законом, заявил во вторник глава Киевской военной администрации Сергей Попко. Ранее украинские СМИ неоднократно публиковали видео, на которых люди в форме вручают повестки мужчинам в общественных местах. На кадрах видно, как документы раздают прямо на улице. "О повестках. Законодательством чётко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Её могут вручить в любом месте. Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать", - приводит слова Попко украинское издание "Страна". Он добавил, что в повестке должны быть указаны дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить ее может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20221231/prizyv-1842597780.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825165720.html

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в мире, владимир зеленский, украина, киев, верховная рада украины