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Повестки на Украине могут вручать в любом месте, заявили в Киеве - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/povestki-1843985190.html
Повестки на Украине могут вручать в любом месте, заявили в Киеве
Повестки на Украине могут вручать в любом месте, заявили в Киеве - РИА Новости, 10.01.2023
Повестки на Украине могут вручать в любом месте, заявили в Киеве
Повестки на Украине могут вручать где угодно, место вручения не регламентируется законом, заявил во вторник глава Киевской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:28
2023-01-10T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
киев
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Повестки на Украине могут вручать где угодно, место вручения не регламентируется законом, заявил во вторник глава Киевской военной администрации Сергей Попко. Ранее украинские СМИ неоднократно публиковали видео, на которых люди в форме вручают повестки мужчинам в общественных местах. На кадрах видно, как документы раздают прямо на улице. "О повестках. Законодательством чётко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Её могут вручить в любом месте. Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать", - приводит слова Попко украинское издание "Страна". Он добавил, что в повестке должны быть указаны дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить ее может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20221231/prizyv-1842597780.html
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Верховная Рада Украины
19:28 10.01.2023
 
Повестки на Украине могут вручать в любом месте, заявили в Киеве

В Киевской военной администрации заявили, что повестки на Украине могут вручать где угодно

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Повестки на Украине могут вручать где угодно, место вручения не регламентируется законом, заявил во вторник глава Киевской военной администрации Сергей Попко.
Ранее украинские СМИ неоднократно публиковали видео, на которых люди в форме вручают повестки мужчинам в общественных местах. На кадрах видно, как документы раздают прямо на улице.
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"О повестках. Законодательством чётко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Её могут вручить в любом месте. Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать", - приводит слова Попко украинское издание "Страна".
Он добавил, что в повестке должны быть указаны дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить ее может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевВерховная Рада Украины
 
 
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