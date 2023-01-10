Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/postradavshie-1843998351.html
При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека
При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 10.01.2023
При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека
Двое мирных жителей пострадали при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:25
2023-01-10T23:26
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826095654_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3fd1d61f0ad3a7129464e4c4e16d15ce.jpg
БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется", — написал глава региона.По его словам, все оперативные службы находятся на месте происшествия.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет около 40 тысяч человек.Местные власти переселили часть жителей Шебекино из потенциально опасных территорий в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных после начала российской спецоперации. Как отметил в конце декабря губернатор Вячеслав Гладков, за все время воздушных атак ВСУ погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/shebekino-1839702267.html
https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html
шебекино
белгородская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826095654_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f5e5c294fc703109a8e30a7c4fe5c5dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
21:25 10.01.2023 (обновлено: 23:26 10.01.2023)
 
При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека

Двое мирных жителей ранены при обстреле со стороны Украины Шебекино в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино, Белгородская область
Последствия обстрела Шебекино, Белгородская область - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино, Белгородская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется", — написал глава региона.
По его словам, все оперативные службы находятся на месте происшествия.
Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет около 40 тысяч человек.
Местные власти переселили часть жителей Шебекино из потенциально опасных территорий в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 12:42Специальная военная операция на Украине
В Шебекино порядка 14 тысяч жителей остались без света из-за обстрела ВСУ
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных после начала российской спецоперации. Как отметил в конце декабря губернатор Вячеслав Гладков, за все время воздушных атак ВСУ погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 14:38Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковШебекиноБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала