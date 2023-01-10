https://ria.ru/20230110/postradavshie-1843998351.html

При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека

При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 10.01.2023

При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека

Двое мирных жителей пострадали при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:25

2023-01-10T21:25

2023-01-10T23:26

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется", — написал глава региона.По его словам, все оперативные службы находятся на месте происшествия.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет около 40 тысяч человек.Местные власти переселили часть жителей Шебекино из потенциально опасных территорий в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных после начала российской спецоперации. Как отметил в конце декабря губернатор Вячеслав Гладков, за все время воздушных атак ВСУ погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221219/shebekino-1839702267.html

https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html

шебекино

белгородская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, россия