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При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека
При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 10.01.2023
При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека
Двое мирных жителей пострадали при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:25
2023-01-10T21:25
2023-01-10T23:26
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется", — написал глава региона.По его словам, все оперативные службы находятся на месте происшествия.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет около 40 тысяч человек.Местные власти переселили часть жителей Шебекино из потенциально опасных территорий в Старый Оскол, Подмосковье и Тульскую область.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных после начала российской спецоперации. Как отметил в конце декабря губернатор Вячеслав Гладков, за все время воздушных атак ВСУ погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/shebekino-1839702267.html
https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
21:25 10.01.2023 (обновлено: 23:26 10.01.2023)
При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали два человека
Двое мирных жителей ранены при обстреле со стороны Украины Шебекино в Белгородской области