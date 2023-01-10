https://ria.ru/20230110/pooschreniya-1843998039.html

Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами

Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами - РИА Новости, 10.01.2023

Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами

Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости максимально сосредоточиться на... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:20

2023-01-10T21:20

2023-01-10T21:20

дмитрий медведев

госдума рф

олег морозов

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, заявил РИА Новости, что следует вводить не только наказание за срыв гособоронзаказа, но и поощрение "простых работяг" военно-промышленного комплекса за достижения в работе, в том числе квартирами. Ранее Медведев, говоря о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа и не допускать срывов сроков, напомнил об ответственности, включая уголовную. По его словам, уголовное наказание - новая норма и еще не применялась. "Надо делать все возможное для того, чтобы армия бесперебойно снабжалась… И если для этого надо примерно наказать нерадивых и подвести под это законодательную базу, то тоже за. А заодно надо примерно, публично поощрять простых работяг из ВПК за выдающиеся достижения в работе - и не только орденами, но и квартирами, например", - сказал он.

https://ria.ru/20221210/vpk-1837666009.html

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дмитрий медведев, госдума рф, олег морозов, общество