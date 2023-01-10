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Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами - РИА Новости, 10.01.2023
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Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами
Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами - РИА Новости, 10.01.2023
Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами
Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости максимально сосредоточиться на... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:20
2023-01-10T21:20
дмитрий медведев
госдума рф
олег морозов
общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, заявил РИА Новости, что следует вводить не только наказание за срыв гособоронзаказа, но и поощрение "простых работяг" военно-промышленного комплекса за достижения в работе, в том числе квартирами. Ранее Медведев, говоря о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа и не допускать срывов сроков, напомнил об ответственности, включая уголовную. По его словам, уголовное наказание - новая норма и еще не применялась. "Надо делать все возможное для того, чтобы армия бесперебойно снабжалась… И если для этого надо примерно наказать нерадивых и подвести под это законодательную базу, то тоже за. А заодно надо примерно, публично поощрять простых работяг из ВПК за выдающиеся достижения в работе - и не только орденами, но и квартирами, например", - сказал он.
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дмитрий медведев, госдума рф, олег морозов, общество
Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Олег Морозов, Общество
21:20 10.01.2023
 
Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами

Депутат Госдумы Морозов предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, заявил РИА Новости, что следует вводить не только наказание за срыв гособоронзаказа, но и поощрение "простых работяг" военно-промышленного комплекса за достижения в работе, в том числе квартирами.
Ранее Медведев, говоря о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа и не допускать срывов сроков, напомнил об ответственности, включая уголовную. По его словам, уголовное наказание - новая норма и еще не применялась.
"Надо делать все возможное для того, чтобы армия бесперебойно снабжалась… И если для этого надо примерно наказать нерадивых и подвести под это законодательную базу, то тоже за. А заодно надо примерно, публично поощрять простых работяг из ВПК за выдающиеся достижения в работе - и не только орденами, но и квартирами, например", - сказал он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 01:14
Небензя заявил, что российский ВПК не нуждается в чьей-либо помощи
 
Дмитрий МедведевГосдума РФОлег МорозовОбщество
 
 
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