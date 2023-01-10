https://ria.ru/20230110/pooschreniya-1843998039.html
Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами
Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами - РИА Новости, 10.01.2023
Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами
Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости максимально сосредоточиться на... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:20
2023-01-10T21:20
2023-01-10T21:20
дмитрий медведев
госдума рф
олег морозов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2353:1324_1920x0_80_0_0_7462319f037095e1634a0fa34dcfb2a6.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, заявил РИА Новости, что следует вводить не только наказание за срыв гособоронзаказа, но и поощрение "простых работяг" военно-промышленного комплекса за достижения в работе, в том числе квартирами. Ранее Медведев, говоря о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа и не допускать срывов сроков, напомнил об ответственности, включая уголовную. По его словам, уголовное наказание - новая норма и еще не применялась. "Надо делать все возможное для того, чтобы армия бесперебойно снабжалась… И если для этого надо примерно наказать нерадивых и подвести под это законодательную базу, то тоже за. А заодно надо примерно, публично поощрять простых работяг из ВПК за выдающиеся достижения в работе - и не только орденами, но и квартирами, например", - сказал он.
https://ria.ru/20221210/vpk-1837666009.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2117:1587_1920x0_80_0_0_e06f0be10478ff05b8bced679b381295.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, госдума рф, олег морозов, общество
Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Олег Морозов, Общество
Депутат Госдумы предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами
Депутат Госдумы Морозов предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, заявил РИА Новости, что следует вводить не только наказание за срыв гособоронзаказа, но и поощрение "простых работяг" военно-промышленного комплекса за достижения в работе, в том числе квартирами.
Ранее Медведев, говоря о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа и не допускать срывов сроков, напомнил об ответственности, включая уголовную. По его словам, уголовное наказание - новая норма и еще не применялась.
"Надо делать все возможное для того, чтобы армия бесперебойно снабжалась… И если для этого надо примерно наказать нерадивых и подвести под это законодательную базу, то тоже за. А заодно надо примерно, публично поощрять простых работяг из ВПК за выдающиеся достижения в работе - и не только орденами, но и квартирами, например", - сказал он.