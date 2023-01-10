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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 10.01.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 10.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:18
2023-01-10T08:18
погода
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, приближающийся с запада. Погода облачная, местами пройдет небольшой снег, возможна слабая метелица. Максимальная температура в Москве - минус 10-12 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 761 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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погода, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:18 10.01.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается до минус 12 градусов и небольшой снег

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах
Вид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Новодевичий монастырь со смотровой площадки на Воробьевых горах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, приближающийся с запада. Погода облачная, местами пройдет небольшой снег, возможна слабая метелица. Максимальная температура в Москве - минус 10-12 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов мороза", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 761 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
Солнечное гало в Москве
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Жители Москвы увидели солнечное гало
 
ПогодаМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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