https://ria.ru/20230110/pogoda-1843802950.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 10.01.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:18

2023-01-10T08:18

2023-01-10T08:18

погода

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, приближающийся с запада. Погода облачная, местами пройдет небольшой снег, возможна слабая метелица. Максимальная температура в Москве - минус 10-12 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 761 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230109/moskva-1843672385.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)