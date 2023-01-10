https://ria.ru/20230110/pogoda-1843802950.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 10.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:18
2023-01-10T08:18
2023-01-10T08:18
погода
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 12 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, приближающийся с запада. Погода облачная, местами пройдет небольшой снег, возможна слабая метелица. Максимальная температура в Москве - минус 10-12 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 761 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230109/moskva-1843672385.html
москва
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается до минус 12 градусов и небольшой снег