https://ria.ru/20230110/po-1843807470.html

Красноярские бизнесмены купили более 12 тысяч лицензий на отечественные ПО

Красноярские бизнесмены купили более 12 тысяч лицензий на отечественные ПО - РИА Новости, 10.01.2023

Красноярские бизнесмены купили более 12 тысяч лицензий на отечественные ПО

Представители малого и среднего бизнеса Красноярского края в 2022 году приобрели 12 585 лицензий на российский софт со скидкой 50 процентов, сообщает... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:10

2023-01-10T09:10

2023-01-10T09:10

красноярский край

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

корпорация мсп

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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса Красноярского края в 2022 году приобрели 12 585 лицензий на российский софт со скидкой 50 процентов, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона. "Участниками программы по поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика РФ" стали 1270 юридических лиц и 3268 индивидуальных предпринимателей. Они приобрели программы на сумму более 32,5 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, лицензии на использование отечественного ПО для организации документооборота, работы с клиентами, системного администрирования и других процессов субъекты малого и среднего бизнеса заказывали на цифровой платформе МСП.РФ. Площадка создана и развивается Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Федеральная программа поддержки стартовала в 2021 году.

https://ria.ru/20221221/kef-1840148639.html

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп