Рейтинг@Mail.ru
Красноярские бизнесмены купили более 12 тысяч лицензий на отечественные ПО - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/po-1843807470.html
Красноярские бизнесмены купили более 12 тысяч лицензий на отечественные ПО
Красноярские бизнесмены купили более 12 тысяч лицензий на отечественные ПО - РИА Новости, 10.01.2023
Красноярские бизнесмены купили более 12 тысяч лицензий на отечественные ПО
Представители малого и среднего бизнеса Красноярского края в 2022 году приобрели 12 585 лицензий на российский софт со скидкой 50 процентов, сообщает... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:10
2023-01-10T09:10
красноярский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
корпорация мсп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a5d0ba561cd79dd0bfa75dedb4edde6a.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса Красноярского края в 2022 году приобрели 12 585 лицензий на российский софт со скидкой 50 процентов, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона. "Участниками программы по поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика РФ" стали 1270 юридических лиц и 3268 индивидуальных предпринимателей. Они приобрели программы на сумму более 32,5 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, лицензии на использование отечественного ПО для организации документооборота, работы с клиентами, системного администрирования и других процессов субъекты малого и среднего бизнеса заказывали на цифровой платформе МСП.РФ. Площадка создана и развивается Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Федеральная программа поддержки стартовала в 2021 году.
https://ria.ru/20221221/kef-1840148639.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a86914d2721d8999f637fd388c6a1912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп
Красноярский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Корпорация МСП
09:10 10.01.2023
 

Красноярские бизнесмены купили более 12 тысяч лицензий на отечественные ПО

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса Красноярского края в 2022 году приобрели 12 585 лицензий на российский софт со скидкой 50 процентов, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона.
"Участниками программы по поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика РФ" стали 1270 юридических лиц и 3268 индивидуальных предпринимателей. Они приобрели программы на сумму более 32,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, лицензии на использование отечественного ПО для организации документооборота, работы с клиентами, системного администрирования и других процессов субъекты малого и среднего бизнеса заказывали на цифровой платформе МСП.РФ. Площадка создана и развивается Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Федеральная программа поддержки стартовала в 2021 году.
Мужчины у виртуальной карты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 06:52
Красноярский экономический форум пройдет в марте
 
Красноярский крайМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Корпорация МСП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала