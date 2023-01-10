18:24 10.01.2023 (обновлено: 19:00 10.01.2023)
Подготовку ВСУ использованию Patriot в США могут начать на следующей неделе
CNN: подготовку ВСУ использованию Patriot в США могут начать на следующей неделе
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обучение в США украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot может начаться уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой американских чиновников.
"Украинцы готовятся начать в США тренировки с системами Patriot уже на следующей неделе", - сообщает телеканал со ссылкой на двух американских чиновников.
Обучение будет проходить на базе армии США Форт Силл в Оклахоме. Там расположен один из четырех основных учебных пунктов и училище полевой артиллерии.
Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент РФ Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта.
Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров