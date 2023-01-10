https://ria.ru/20230110/patriot-1843971935.html

Подготовку ВСУ использованию Patriot в США могут начать на следующей неделе

Подготовку ВСУ использованию Patriot в США могут начать на следующей неделе - РИА Новости, 10.01.2023

Подготовку ВСУ использованию Patriot в США могут начать на следующей неделе

Обучение в США украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot может начаться уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:24

2023-01-10T18:24

2023-01-10T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

владимир зеленский

владимир путин

олаф шольц

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:13:1800:1026_1920x0_80_0_0_d8fdeeab2cb934c5e7776a5cf2649a67.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обучение в США украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot может начаться уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой американских чиновников."Украинцы готовятся начать в США тренировки с системами Patriot уже на следующей неделе", - сообщает телеканал со ссылкой на двух американских чиновников.Обучение будет проходить на базе армии США Форт Силл в Оклахоме. Там расположен один из четырех основных учебных пунктов и училище полевой артиллерии.Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент РФ Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта.Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров

https://ria.ru/20230110/postavki-1843795297.html

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843738799.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир зеленский, владимир путин, олаф шольц, украина, россия, нато, министерство обороны сша