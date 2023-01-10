https://ria.ru/20230110/ovoschi-1843952285.html

Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн

Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн - РИА Новости, 10.01.2023

Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн

Липецкие аграрии вновь побили собственный рекорд по производству овощей закрытого грунта – в 2022 году они собрали более 168 тысяч тонн огурцов, томатов и... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:06

2023-01-10T17:06

2023-01-10T17:06

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Липецкие аграрии вновь побили собственный рекорд по производству овощей закрытого грунта – в 2022 году они собрали более 168 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов, превысив на 2,5 тысячи тонны показатели 2021 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что сегодня в регионе действует четыре крупных тепличных комплекса. Области удаётся лидировать среди регионов по производству овощей закрытого грунта, имея не самые большие площади под зимними теплицами. Высокие результаты достигаются благодаря технологии контроля климата UltraClima, которая используется в тепличных комплексах 5-го поколения. Она позволяет собирать с квадратного метра почти в 2 раза больше овощей, чем в обычных теплицах.На январских выходных овощеводы области собрали уже более 3,5 тысячи тонн овощей и зеленных культур. Огурцы и салаты выращивают в Елецком районе. Их за прошлый год было собрано более 85 тысяч тонн и одна тысяча тонн соответственно. На томатах специализируются тепличные комплексы в Данковском, Хлевенском и Усманском районах. В 2022 году в них было получено более 82 тысяч тонн, уточнил Артамонов.

https://ria.ru/20220617/investitsii-1796244153.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика