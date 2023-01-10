https://ria.ru/20230110/ovoschi-1843952285.html
Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн
Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн - РИА Новости, 10.01.2023
Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн
Липецкие аграрии вновь побили собственный рекорд по производству овощей закрытого грунта – в 2022 году они собрали более 168 тысяч тонн огурцов, томатов и... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:06
2023-01-10T17:06
2023-01-10T17:06
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783056073_0:110:2957:1773_1920x0_80_0_0_65ea8ebe6733444443c05f125d651a65.jpg
ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Липецкие аграрии вновь побили собственный рекорд по производству овощей закрытого грунта – в 2022 году они собрали более 168 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов, превысив на 2,5 тысячи тонны показатели 2021 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что сегодня в регионе действует четыре крупных тепличных комплекса. Области удаётся лидировать среди регионов по производству овощей закрытого грунта, имея не самые большие площади под зимними теплицами. Высокие результаты достигаются благодаря технологии контроля климата UltraClima, которая используется в тепличных комплексах 5-го поколения. Она позволяет собирать с квадратного метра почти в 2 раза больше овощей, чем в обычных теплицах.На январских выходных овощеводы области собрали уже более 3,5 тысячи тонн овощей и зеленных культур. Огурцы и салаты выращивают в Елецком районе. Их за прошлый год было собрано более 85 тысяч тонн и одна тысяча тонн соответственно. На томатах специализируются тепличные комплексы в Данковском, Хлевенском и Усманском районах. В 2022 году в них было получено более 82 тысяч тонн, уточнил Артамонов.
https://ria.ru/20220617/investitsii-1796244153.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783056073_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_e88dc3f3647cd51e9c73a403b4524c7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Липецкие аграрии вновь побили собственный рекорд по производству овощей закрытого грунта – в 2022 году они собрали более 168 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов, превысив на 2,5 тысячи тонны показатели 2021 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что сегодня в регионе действует четыре крупных тепличных комплекса. Области удаётся лидировать среди регионов по производству овощей закрытого грунта, имея не самые большие площади под зимними теплицами. Высокие результаты достигаются благодаря технологии контроля климата UltraClima, которая используется в тепличных комплексах 5-го поколения. Она позволяет собирать с квадратного метра почти в 2 раза больше овощей, чем в обычных теплицах.
"Агропромышленный комплекс региона является сильной отраслью экономики. Профессиональные кадры, хорошие природные ресурсы и современные технологии позволяют добиваться отличных результатов", –подчеркнул Артамонов.
На январских выходных овощеводы области собрали уже более 3,5 тысячи тонн овощей и зеленных культур. Огурцы и салаты выращивают в Елецком районе
. Их за прошлый год было собрано более 85 тысяч тонн и одна тысяча тонн соответственно. На томатах специализируются тепличные комплексы в Данковском, Хлевенском и Усманском районах
. В 2022 году в них было получено более 82 тысяч тонн, уточнил Артамонов.