Рейтинг@Mail.ru
Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20230110/ovoschi-1843952285.html
Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн
Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн - РИА Новости, 10.01.2023
Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн
Липецкие аграрии вновь побили собственный рекорд по производству овощей закрытого грунта – в 2022 году они собрали более 168 тысяч тонн огурцов, томатов и... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:06
2023-01-10T17:06
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783056073_0:110:2957:1773_1920x0_80_0_0_65ea8ebe6733444443c05f125d651a65.jpg
ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Липецкие аграрии вновь побили собственный рекорд по производству овощей закрытого грунта – в 2022 году они собрали более 168 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов, превысив на 2,5 тысячи тонны показатели 2021 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что сегодня в регионе действует четыре крупных тепличных комплекса. Области удаётся лидировать среди регионов по производству овощей закрытого грунта, имея не самые большие площади под зимними теплицами. Высокие результаты достигаются благодаря технологии контроля климата UltraClima, которая используется в тепличных комплексах 5-го поколения. Она позволяет собирать с квадратного метра почти в 2 раза больше овощей, чем в обычных теплицах.На январских выходных овощеводы области собрали уже более 3,5 тысячи тонн овощей и зеленных культур. Огурцы и салаты выращивают в Елецком районе. Их за прошлый год было собрано более 85 тысяч тонн и одна тысяча тонн соответственно. На томатах специализируются тепличные комплексы в Данковском, Хлевенском и Усманском районах. В 2022 году в них было получено более 82 тысяч тонн, уточнил Артамонов.
https://ria.ru/20220617/investitsii-1796244153.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783056073_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_e88dc3f3647cd51e9c73a403b4524c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
17:06 10.01.2023
 

Производство тепличных овощей в Липецкой области выросло на 2500 тонн

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВыращивание огурцов
Выращивание огурцов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Выращивание огурцов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Липецкие аграрии вновь побили собственный рекорд по производству овощей закрытого грунта – в 2022 году они собрали более 168 тысяч тонн огурцов, томатов и салатов, превысив на 2,5 тысячи тонны показатели 2021 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что сегодня в регионе действует четыре крупных тепличных комплекса. Области удаётся лидировать среди регионов по производству овощей закрытого грунта, имея не самые большие площади под зимними теплицами. Высокие результаты достигаются благодаря технологии контроля климата UltraClima, которая используется в тепличных комплексах 5-го поколения. Она позволяет собирать с квадратного метра почти в 2 раза больше овощей, чем в обычных теплицах.
"Агропромышленный комплекс региона является сильной отраслью экономики. Профессиональные кадры, хорошие природные ресурсы и современные технологии позволяют добиваться отличных результатов", –подчеркнул Артамонов.
На январских выходных овощеводы области собрали уже более 3,5 тысячи тонн овощей и зеленных культур. Огурцы и салаты выращивают в Елецком районе. Их за прошлый год было собрано более 85 тысяч тонн и одна тысяча тонн соответственно. На томатах специализируются тепличные комплексы в Данковском, Хлевенском и Усманском районах. В 2022 году в них было получено более 82 тысяч тонн, уточнил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня 2022, 17:32Липецкая область
"Овощи Черноземья" инвестируют в АПК Липецкой области 7,8 млрд рублей
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала