https://ria.ru/20230110/otravlenie-1843851584.html

Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре

Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре - РИА Новости, 10.01.2023

Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре

Полиция начала проверку после отравления антисептиком четверых подростков социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Быковском районе... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:01

2023-01-10T12:01

2023-01-10T12:01

происшествия

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ВОЛГОГРАД, 10 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после отравления антисептиком четверых подростков социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Быковском районе Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону. "В Быково сотрудники полиции проводят проверку по факту отравления воспитанников районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства. По данным полиции, четверо подростков - три девочки от 13 до 16 лет и один 14-летний мальчик 8 января оказались в больнице с отравлением после того, как выпили разведенный антисептик, который они украли из процедурного кабинета. По информации комитета здравоохранения области, в настоящий момент подростки продолжают лечение, трое детей находится в удовлетворительном состоянии, одна девочка - в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20230110/mladenets-1843846895.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоградская область