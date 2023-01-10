https://ria.ru/20230110/otravlenie-1843851584.html
Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре
Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре - РИА Новости, 10.01.2023
Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре
Полиция начала проверку после отравления антисептиком четверых подростков социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Быковском районе... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:01
2023-01-10T12:01
2023-01-10T12:01
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 10 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после отравления антисептиком четверых подростков социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Быковском районе Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону. "В Быково сотрудники полиции проводят проверку по факту отравления воспитанников районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства. По данным полиции, четверо подростков - три девочки от 13 до 16 лет и один 14-летний мальчик 8 января оказались в больнице с отравлением после того, как выпили разведенный антисептик, который они украли из процедурного кабинета. По информации комитета здравоохранения области, в настоящий момент подростки продолжают лечение, трое детей находится в удовлетворительном состоянии, одна девочка - в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230110/mladenets-1843846895.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре
Под Волгоградом начали проверку после отравления детей антисептиком в социальном центре
ВОЛГОГРАД, 10 янв - РИА Новости.
Полиция начала проверку после отравления антисептиком четверых подростков социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Быковском районе Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД
по региону.
"В Быково сотрудники полиции проводят проверку по факту отравления воспитанников районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, четверо подростков - три девочки от 13 до 16 лет и один 14-летний мальчик 8 января оказались в больнице с отравлением после того, как выпили разведенный антисептик, который они украли из процедурного кабинета.
По информации комитета здравоохранения области, в настоящий момент подростки продолжают лечение, трое детей находится в удовлетворительном состоянии, одна девочка - в состоянии средней степени тяжести.