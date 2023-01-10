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Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре - РИА Новости, 10.01.2023
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Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре
Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре - РИА Новости, 10.01.2023
Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре
Полиция начала проверку после отравления антисептиком четверых подростков социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Быковском районе... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:01
2023-01-10T12:01
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 10 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после отравления антисептиком четверых подростков социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Быковском районе Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону. "В Быково сотрудники полиции проводят проверку по факту отравления воспитанников районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства. По данным полиции, четверо подростков - три девочки от 13 до 16 лет и один 14-летний мальчик 8 января оказались в больнице с отравлением после того, как выпили разведенный антисептик, который они украли из процедурного кабинета. По информации комитета здравоохранения области, в настоящий момент подростки продолжают лечение, трое детей находится в удовлетворительном состоянии, одна девочка - в состоянии средней степени тяжести.
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
12:01 10.01.2023
 
Под Волгоградом начали проверку после отравления детей в социальном центре

Под Волгоградом начали проверку после отравления детей антисептиком в социальном центре

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 10 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после отравления антисептиком четверых подростков социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Быковском районе Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.
"В Быково сотрудники полиции проводят проверку по факту отравления воспитанников районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, четверо подростков - три девочки от 13 до 16 лет и один 14-летний мальчик 8 января оказались в больнице с отравлением после того, как выпили разведенный антисептик, который они украли из процедурного кабинета.
По информации комитета здравоохранения области, в настоящий момент подростки продолжают лечение, трое детей находится в удовлетворительном состоянии, одна девочка - в состоянии средней степени тяжести.
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