https://ria.ru/20230110/oruzhie-1843794148.html

Названо российское оружие, ставшее головной болью для США

Названо российское оружие, ставшее головной болью для США - РИА Новости, 10.01.2023

Названо российское оружие, ставшее головной болью для США

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" стали настоящей головной болью для США, пишет японское издание Shukan Gendai. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T04:08

2023-01-10T04:08

2023-01-10T07:13

новое оружие россии

владимир путин

сша

россия

авангард

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" стали настоящей головной болью для США, пишет японское издание Shukan Gendai.Речь о боевой системе "Авангард", уничтожить которую крайне затруднительно — не помогут даже американские системы ПВО."Даже если ("Авангард" – Прим. ред.) удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен. Более того, она двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия", - приводит издание слова военного эксперта Масаки Такабэ.По данным Минобороны, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки "Авангард" развивают скорость 28 Мах, что примерно равно 7,5 километра в секунду. При этом блок маневрирует по непредсказуемой траектории, что делает его поражение противоракетными средствами практически невозможным."Авангард" может цель на расстоянии шести тысяч километров.О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года.Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской дивизии в декабре 2019 года. В декабре прошлого года на боевое дежурство заступил второй полк.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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владимир путин, сша, россия, авангард