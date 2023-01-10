https://ria.ru/20230110/onkopomosch-1843812765.html
Более 60 тысяч москвичей записались в центры амбулаторной онкопомощи
Более 60 тысяч москвичей записались в центры амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 10.01.2023
Более 60 тысяч москвичей записались в центры амбулаторной онкопомощи
Благодаря организованным постам записи во всех столичных центрах амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), более 60 тысяч москвичей с начала года смогли записаться на... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:48
2023-01-10T09:48
2023-01-10T09:48
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Благодаря организованным постам записи во всех столичных центрах амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), более 60 тысяч москвичей с начала года смогли записаться на прием, сообщается на сайте мэра Москвы. "Для улучшения пациентского сервиса в этом году мы начали оборудовать в центрах амбулаторной онкологической помощи посты записи. Теперь они работают во всех ЦАОП столицы — с их помощью москвичи записались уже более 60 тысяч раз. Преимущества сервиса особенно оценят те, кому необходимо, например, пройти сразу несколько исследований и врачей", - приводятся в сообщении слова Анастасии Раковой, заммэра по вопросам социального развития. Она добавила, что эти посты позволяют администратору увидеть свободные даты и время как у специалистов, так и в лечебно-диагностических кабинетах - в этом их отличие от обычных инфоматов. "Помимо пользы для пациентов, появление постов записи также позволило разгрузить врачей центров онкопомощи. Сейчас специалисты могут уделять меньше времени административным вопросам и больше - диагностике и лечению", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230109/ovoschi-1842457294.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Благодаря организованным постам записи во всех столичных центрах амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), более 60 тысяч москвичей с начала года смогли записаться на прием, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Для улучшения пациентского сервиса в этом году мы начали оборудовать в центрах амбулаторной онкологической помощи посты записи. Теперь они работают во всех ЦАОП столицы — с их помощью москвичи записались уже более 60 тысяч раз. Преимущества сервиса особенно оценят те, кому необходимо, например, пройти сразу несколько исследований и врачей", - приводятся в сообщении слова Анастасии Раковой
, заммэра по вопросам социального развития.
Она добавила, что эти посты позволяют администратору увидеть свободные даты и время как у специалистов, так и в лечебно-диагностических кабинетах - в этом их отличие от обычных инфоматов.
"Помимо пользы для пациентов, появление постов записи также позволило разгрузить врачей центров онкопомощи. Сейчас специалисты могут уделять меньше времени административным вопросам и больше - диагностике и лечению", - добавляется в сообщении.