https://ria.ru/20230110/onkopomosch-1843812765.html

Более 60 тысяч москвичей записались в центры амбулаторной онкопомощи

Более 60 тысяч москвичей записались в центры амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 10.01.2023

Более 60 тысяч москвичей записались в центры амбулаторной онкопомощи

Благодаря организованным постам записи во всех столичных центрах амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), более 60 тысяч москвичей с начала года смогли записаться на... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:48

2023-01-10T09:48

2023-01-10T09:48

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Благодаря организованным постам записи во всех столичных центрах амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), более 60 тысяч москвичей с начала года смогли записаться на прием, сообщается на сайте мэра Москвы. "Для улучшения пациентского сервиса в этом году мы начали оборудовать в центрах амбулаторной онкологической помощи посты записи. Теперь они работают во всех ЦАОП столицы — с их помощью москвичи записались уже более 60 тысяч раз. Преимущества сервиса особенно оценят те, кому необходимо, например, пройти сразу несколько исследований и врачей", - приводятся в сообщении слова Анастасии Раковой, заммэра по вопросам социального развития. Она добавила, что эти посты позволяют администратору увидеть свободные даты и время как у специалистов, так и в лечебно-диагностических кабинетах - в этом их отличие от обычных инфоматов. "Помимо пользы для пациентов, появление постов записи также позволило разгрузить врачей центров онкопомощи. Сейчас специалисты могут уделять меньше времени административным вопросам и больше - диагностике и лечению", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230109/ovoschi-1842457294.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, анастасия ракова , здоровье - общество