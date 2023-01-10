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Прямо по мирным жителям: обстрел Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/obstrel-1843836353.html
Прямо по мирным жителям: обстрел Донецка украинскими войсками
Прямо по мирным жителям: обстрел Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 10.01.2023
Прямо по мирным жителям: обстрел Донецка украинскими войсками
Донецк накануне подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Последствия атаки — в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:18
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фото
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
ситуация в днр и лнр
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Донецк накануне подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
петровский район
донецк
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фото, фото, петровский район, донецк, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:18 10.01.2023 (обновлено: 13:55 10.01.2023)
 

Прямо по мирным жителям: обстрел Донецка украинскими войсками

Читать ria.ru в
Донецк накануне подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Украинские военные за сутки обстреляли территорию ДНР 13 раз.

Мужчины с собакой во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
1 из 10

Украинские военные за сутки обстреляли территорию ДНР 13 раз.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Под огнем оказались Донецк, Горловка и Александровка.

Дом, пострадавший в результате обстрела в Петровском районе Донецка
2 из 10

Под огнем оказались Донецк, Горловка и Александровка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Сообщалось о пяти обстрелах одного лишь Петровского района Донецка.

Мужчина во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
3 из 10

Сообщалось о пяти обстрелах одного лишь Петровского района Донецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница, еще три человека пострадали.

Дом, пострадавший в результате обстрела в Петровском районе Донецка
4 из 10

В результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница, еще три человека пострадали.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Электрики восстанавливают линию энергоснабжения в Петровском районе.

Электрики восстанавливают линию энергоснабжения дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
5 из 10

Электрики восстанавливают линию энергоснабжения в Петровском районе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома.

Местные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
6 из 10

Зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Местная жительница убирается в квартире, пострадавшей при обстреле.

Местная жительница убирается в квартире, пострадавшей в результате обстрела в Петровском районе Донецка
7 из 10

Местная жительница убирается в квартире, пострадавшей при обстреле.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Петровский район на западной окраине Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

Крыша дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
8 из 10

Петровский район на западной окраине Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта территория регулярно обстреливается.

Женщина во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка
9 из 10

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта территория регулярно обстреливается.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Последствия обстрела в Петровском районе Донецка.

Местная жительница убирается в квартире, пострадавшей в результате обстрела в Петровском районе Донецка
10 из 10

Последствия обстрела в Петровском районе Донецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Специальная военная операция на УкраинеФотоПетровский районДонецкСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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