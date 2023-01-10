Прямо по мирным жителям: обстрел Донецка украинскими войсками
Украинские военные за сутки обстреляли территорию ДНР 13 раз.
Украинские военные за сутки обстреляли территорию ДНР 13 раз.
Под огнем оказались Донецк, Горловка и Александровка.
Под огнем оказались Донецк, Горловка и Александровка.
Сообщалось о пяти обстрелах одного лишь Петровского района Донецка.
Сообщалось о пяти обстрелах одного лишь Петровского района Донецка.
В результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница, еще три человека пострадали.
В результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница, еще три человека пострадали.
Электрики восстанавливают линию энергоснабжения в Петровском районе.
Электрики восстанавливают линию энергоснабжения в Петровском районе.
Зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома.
Зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома.
Местная жительница убирается в квартире, пострадавшей при обстреле.
Местная жительница убирается в квартире, пострадавшей при обстреле.
Петровский район на западной окраине Донецка — самая отдаленная от центра часть города.
Петровский район на западной окраине Донецка — самая отдаленная от центра часть города.
С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта территория регулярно обстреливается.
С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта территория регулярно обстреливается.
Последствия обстрела в Петровском районе Донецка.
Последствия обстрела в Петровском районе Донецка.