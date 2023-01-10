https://ria.ru/20230110/obschezhitie-1843911294.html

В Москве более 230 человек покинули общежитие из-за пожара в автосервисе

В Москве более 230 человек покинули общежитие из-за пожара в автосервисе - РИА Новости, 10.01.2023

В Москве более 230 человек покинули общежитие из-за пожара в автосервисе

Свыше 230 человек покинули двухэтажное здание общежития после возгорания расположенного рядом автосервиса на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:09

2023-01-10T15:09

2023-01-10T16:05

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 230 человек покинули двухэтажное здание общежития после возгорания расположенного рядом автосервиса на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сведения о пострадавших при пожаре не поступали.

https://ria.ru/20230108/pozhar-1843525941.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)