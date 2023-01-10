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В Москве более 230 человек покинули общежитие из-за пожара в автосервисе - РИА Новости, 10.01.2023
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В Москве более 230 человек покинули общежитие из-за пожара в автосервисе
В Москве более 230 человек покинули общежитие из-за пожара в автосервисе - РИА Новости, 10.01.2023
В Москве более 230 человек покинули общежитие из-за пожара в автосервисе
Свыше 230 человек покинули двухэтажное здание общежития после возгорания расположенного рядом автосервиса на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:09
2023-01-10T16:05
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 230 человек покинули двухэтажное здание общежития после возгорания расположенного рядом автосервиса на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сведения о пострадавших при пожаре не поступали.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:09 10.01.2023 (обновлено: 16:05 10.01.2023)
 
В Москве более 230 человек покинули общежитие из-за пожара в автосервисе

В Москве более 230 человек покинули общежитие из-за пожара в соседнем автосервисе

© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудник полиции на месте пожара на улице Добролюбова в Москве. 10 января 2023
Сотрудник полиции на месте пожара на улице Добролюбова в Москве. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Сотрудник полиции на месте пожара на улице Добролюбова в Москве. 10 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 230 человек покинули двухэтажное здание общежития после возгорания расположенного рядом автосервиса на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 233 человека", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сведения о пострадавших при пожаре не поступали.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 20:42
В Ижевске произошел пожар на территории гаражного кооператива
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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