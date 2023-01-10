https://ria.ru/20230110/obogrev-1843803927.html
В Москве работают мобильные пункты обогрева для бездомных
В Москве работают мобильные пункты обогрева для бездомных - РИА Новости, 10.01.2023
В Москве работают мобильные пункты обогрева для бездомных
В столице работают мобильные пункты обогрева для бездомных граждан, где люди могут согреться, выпить чай и даже получить консультации по поводу восстановления... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:30
2023-01-10T08:30
2023-01-10T08:30
общество
москва
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В столице работают мобильные пункты обогрева для бездомных граждан, где люди могут согреться, выпить чай и даже получить консультации по поводу восстановления документов, сообщается на сайте мэра Москвы. "Москва системно оказывает помощь бездомным, особенно в зимнее время года. Для того чтобы люди могли согреться и выпить горячего чая, столичный Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки каждый год с ноября по март разворачивает мобильные пункты обогрева", - приводятся в сообщении слова Оксаны Шалыгиной, замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения. Она добавила, что пять теплых автобусов дежурят у площади Трех вокзалов, а также возле Белорусского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов. "Кроме того, организовано пять стационарных пунктов обогрева: два — в центре соцадаптации на Иловайской улице, еще три — в отделениях "Дмитровское", "Востряково", "Косино-Ухтомское". Все они работают круглосуточно" - отмечается в сообщении. Согласно информации на сайте, теплый автобус может вместить до 15 человек одновременно. Также в пунктах обогрева принимают всех, кому необходимо согреться. Есть еще возможность получить консультацию соцработника по поводу восстановления документов и по другим важным вопросам.
https://ria.ru/20220911/bezdomnye-1816008729.html
москва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве работают мобильные пункты обогрева для бездомных
В Москве работают пункты обогрева, где бездомные могут выпить чай и получить консультацию
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
В столице работают мобильные пункты обогрева для бездомных граждан, где люди могут согреться, выпить чай и даже получить консультации по поводу восстановления документов, сообщается на сайте
мэра Москвы.
"Москва системно оказывает помощь бездомным, особенно в зимнее время года. Для того чтобы люди могли согреться и выпить горячего чая, столичный Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки каждый год с ноября по март разворачивает мобильные пункты обогрева", - приводятся в сообщении слова Оксаны Шалыгиной, замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения.
Она добавила, что пять теплых автобусов дежурят у площади Трех вокзалов, а также возле Белорусского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов. "Кроме того, организовано пять стационарных пунктов обогрева: два — в центре соцадаптации на Иловайской улице, еще три — в отделениях "Дмитровское", "Востряково", "Косино-Ухтомское". Все они работают круглосуточно" - отмечается в сообщении.
Согласно информации на сайте, теплый автобус может вместить до 15 человек одновременно. Также в пунктах обогрева принимают всех, кому необходимо согреться. Есть еще возможность получить консультацию соцработника по поводу восстановления документов и по другим важным вопросам.