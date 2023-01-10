https://ria.ru/20230110/obmorozheniya-1843810730.html
Около ста военных ВСУ поступили в госпитали с обморожениями
Около ста военных ВСУ поступили в госпитали с обморожениями - РИА Новости, 10.01.2023
Около ста военных ВСУ поступили в госпитали с обморожениями
За последние дни в украинские госпитали из зоны проведения специальной военной операции поступили около ста военнослужащих ВСУ с обморожениями, сообщил РИА... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:33
2023-01-10T09:33
2023-01-10T11:21
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. За последние дни в украинские госпитали из зоны проведения специальной военной операции поступили около ста военнослужащих ВСУ с обморожениями, сообщил РИА Новости офицер Второго армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко, сославшись на собственные источники."Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения. Порядка 40% диагностирована тяжелая стадия отморожения конечностей, которая привела к ампутациям", — добавил собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
09:33 10.01.2023 (обновлено: 11:21 10.01.2023)
Около ста военных ВСУ поступили в госпитали с обморожениями
Офицер Марочко: около ста военных ВСУ поступили в украинские госпитали с обморожениями