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Около ста военных ВСУ поступили в госпитали с обморожениями - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/obmorozheniya-1843810730.html
Около ста военных ВСУ поступили в госпитали с обморожениями
Около ста военных ВСУ поступили в госпитали с обморожениями - РИА Новости, 10.01.2023
Около ста военных ВСУ поступили в госпитали с обморожениями
За последние дни в украинские госпитали из зоны проведения специальной военной операции поступили около ста военнослужащих ВСУ с обморожениями, сообщил РИА... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:33
2023-01-10T11:21
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. За последние дни в украинские госпитали из зоны проведения специальной военной операции поступили около ста военнослужащих ВСУ с обморожениями, сообщил РИА Новости офицер Второго армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко, сославшись на собственные источники."Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения. Порядка 40% диагностирована тяжелая стадия отморожения конечностей, которая привела к ампутациям", — добавил собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
09:33 10.01.2023 (обновлено: 11:21 10.01.2023)
 
Около ста военных ВСУ поступили в госпитали с обморожениями

Офицер Марочко: около ста военных ВСУ поступили в украинские госпитали с обморожениями

© AP Photo / LibkosРаненый украинский военный
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Libkos
Раненый украинский военный. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. За последние дни в украинские госпитали из зоны проведения специальной военной операции поступили около ста военнослужащих ВСУ с обморожениями, сообщил РИА Новости офицер Второго армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко, сославшись на собственные источники.
"Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения. Порядка 40% диагностирована тяжелая стадия отморожения конечностей, которая привела к ампутациям", — добавил собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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