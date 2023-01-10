https://ria.ru/20230110/norilsk-1843850248.html

Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву

Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву - РИА Новости, 10.01.2023

Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву

Самолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся при выполнении разворота за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, вылетел в Москву, сообщили... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:56

2023-01-10T11:56

2023-01-10T12:08

происшествия

норильск

москва

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся при выполнении разворота за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости рассказали, что во вторник около 9 часов утра (5.00 мск) при выполнении разворота перед взлетом самолет авиакомпании "Норд Стар", выполнявший рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы полосы. Находившихся на борту 116 пассажиров пришлось вернуть в здание аэровокзала. По данным Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте, борт не получил повреждений, экипаж и пассажиры не пострадали. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)."Борт вылетел в пункт назначения в 14.30 (10.30 мск - ред.)", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230110/samolet-1843808281.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, норильск, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм