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Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву - РИА Новости, 10.01.2023
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Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву
Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву - РИА Новости, 10.01.2023
Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву
Самолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся при выполнении разворота за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, вылетел в Москву, сообщили... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:56
2023-01-10T12:08
происшествия
норильск
москва
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся при выполнении разворота за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости рассказали, что во вторник около 9 часов утра (5.00 мск) при выполнении разворота перед взлетом самолет авиакомпании "Норд Стар", выполнявший рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы полосы. Находившихся на борту 116 пассажиров пришлось вернуть в здание аэровокзала. По данным Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте, борт не получил повреждений, экипаж и пассажиры не пострадали. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)."Борт вылетел в пункт назначения в 14.30 (10.30 мск - ред.)", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, норильск, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Происшествия, Норильск, Москва, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм
11:56 10.01.2023 (обновлено: 12:08 10.01.2023)
 
Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву

Борт авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске
Самолет авиакомпании Норд Стар, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске
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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся при выполнении разворота за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости рассказали, что во вторник около 9 часов утра (5.00 мск) при выполнении разворота перед взлетом самолет авиакомпании "Норд Стар", выполнявший рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы полосы. Находившихся на борту 116 пассажиров пришлось вернуть в здание аэровокзала. По данным Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте, борт не получил повреждений, экипаж и пассажиры не пострадали. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"Борт вылетел в пункт назначения в 14.30 (10.30 мск - ред.)", - сказала собеседница агентства.
Самолет Cessna, у которого при посадке в аэропорту Хабаровска произошло повреждение стойки шасси. 10 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
09:13
СК выясняет обстоятельства ЧП с лопнувшим шасси самолета в Хабаровске
 
ПроисшествияНорильскМоскваЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Новости - Туризм
 
 
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