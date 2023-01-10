11:56 10.01.2023 (обновлено: 12:08 10.01.2023)
Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву
Борт авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся за пределы ВПП в Норильске, вылетел в Москву
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске
Самолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Норд Стар", выкатившийся при выполнении разворота за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости рассказали, что во вторник около 9 часов утра (5.00 мск) при выполнении разворота перед взлетом самолет авиакомпании "Норд Стар", выполнявший рейс Норильск-Москва, выкатился за пределы полосы. Находившихся на борту 116 пассажиров пришлось вернуть в здание аэровокзала. По данным Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте, борт не получил повреждений, экипаж и пассажиры не пострадали. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"Борт вылетел в пункт назначения в 14.30 (10.30 мск - ред.)", - сказала собеседница агентства.