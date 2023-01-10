https://ria.ru/20230110/moldaviya-1843983874.html

Эксперт: правительство Молдавии не справилось со стратегией развития страны

Эксперт: правительство Молдавии не справилось со стратегией развития страны - РИА Новости, 10.01.2023

Эксперт: правительство Молдавии не справилось со стратегией развития страны

Действующее правительство Молдавии сумело решить проблему выживания, но не справляется со стратегией развития страны, пытаясь оправдаться кризисом, заявил... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:20

2023-01-10T19:20

2023-01-10T19:20

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Действующее правительство Молдавии сумело решить проблему выживания, но не справляется со стратегией развития страны, пытаясь оправдаться кризисом, заявил молдавский политический аналитик Анатолий Цэрану. "Нынешнее правительство справилось со стратегией выживания, но со стратегией развития - полный швах, ничего не просматривается на горизонте. Да, ситуация чрезвычайной ложная, кризисы один за другим обрушились на страну, но все это рано или поздно перестанет работать как оправдательный мотив для правительства", - заявил Цэрану в эфире телеканала TV 8. По его словам, население начинает уставать от постоянных проблем, которыми власти оправдываются перед обществом. Эта усталость отражается на падении рейтинга правящей партии и действующей власти. "Смена правительства могла бы придать импульс новым надеждам, если его подкрепить эффективным политическими действиями, то будет совсем неплохо", - полагает эксперт. Министр труда и социальной защиты Молдавии Марвел Спатарь в понедельник ушел в отставку. Его заменил исполнительный директор Центра партнерства в целях развития Алексей Бузу. Уход Спатаря стал пятой отставкой министров в правительстве Гаврилицы: осенью 2021 года отказался от мандата главы Бюро по реинтеграции (структуры, отвечающей за политические переговоры с непризнанным Приднестровьем - ред.) Влад Кульминский, в июле 2022-го был смещен с должности министр сельского хозяйства Виорел Герчу, в сентябре ушла в отставку глава министерства окружающей среды Юлиана Кантараджиу, в ноябре покинул пост министра экономики Сергей Гайбу. Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей Молдавии недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства.

https://ria.ru/20230108/moldaviya-1843508588.html

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в мире, молдавия