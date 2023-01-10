https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843916073.html
Михалков поблагодарил всех, кто за него переживает
Михалков поблагодарил всех, кто за него переживает - РИА Новости, 10.01.2023
Михалков поблагодарил всех, кто за него переживает
Михалков поблагодарил всех, кто за него переживал в своем Telegram-канале "Бесогон". РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:41
2023-01-10T15:41
2023-01-10T16:25
культура
новости культуры
никита михалков
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Михалков поблагодарил всех, кто за него переживал в своем Telegram-канале "Бесогон". "Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам...", — написал постановщик.Он также отметил, что в СМИ было много "немыслимой, мало соответствующей действительности информации" о нем. Никиту Сергеевича госпитализировали с гриппом 5 января. Михалков — председатель Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Он режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.
https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843922810.html
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новости культуры, никита михалков
Культура, Новости культуры, Никита Михалков
15:41 10.01.2023 (обновлено: 16:25 10.01.2023)
Михалков поблагодарил всех, кто за него переживает
Михалков поблагодарил переживающих о его здоровье из-за госпитализации
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Михалков поблагодарил всех, кто за него переживал в своем Telegram-канале "Бесогон".
"Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам...", — написал постановщик.
Он также отметил, что в СМИ было много "немыслимой, мало соответствующей действительности информации" о нем.
Никиту Сергеевича госпитализировали с гриппом 5 января. Михалков — председатель Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Он режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.