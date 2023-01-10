https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843916073.html

Михалков поблагодарил всех, кто за него переживает

Михалков поблагодарил всех, кто за него переживает - РИА Новости, 10.01.2023

Михалков поблагодарил всех, кто за него переживает

Михалков поблагодарил всех, кто за него переживал в своем Telegram-канале "Бесогон". РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:41

2023-01-10T15:41

2023-01-10T16:25

культура

новости культуры

никита михалков

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Михалков поблагодарил всех, кто за него переживал в своем Telegram-канале "Бесогон". "Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам...", — написал постановщик.Он также отметил, что в СМИ было много "немыслимой, мало соответствующей действительности информации" о нем. Никиту Сергеевича госпитализировали с гриппом 5 января. Михалков — председатель Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Он режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.

https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843922810.html

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новости культуры, никита михалков