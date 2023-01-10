https://ria.ru/20230110/memorial-1843987999.html
В Нарьян-Маре образовался стихийный мемориал в память о жертвах ЧП с Ан-2
В Нарьян-Маре образовался стихийный мемориал в память о жертвах ЧП с Ан-2 - РИА Новости, 10.01.2023
В Нарьян-Маре образовался стихийный мемориал в память о жертвах ЧП с Ан-2
Жители столицы Ненецкого округа приносят цветы и свечи к стихийному мемориалу в память о погибших на борту самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в районе... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:53
2023-01-10T19:53
2023-01-10T19:53
нарьян-мар
ан-2
ненецкий автономный округ
происшествия
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Жители столицы Ненецкого округа приносят цветы и свечи к стихийному мемориалу в память о погибших на борту самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в районе поселка Каратайка, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора НАО. Во вторник все пострадавшие были доставлены в окружную больницу НАО, медики приняли решение доставить одного из пострадавших санавиацией в Архангельск. Десятого января в НАО губернатор Юрий Бездудный объявил днем траура по погибшим в авиапроисшествии. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, заверил глава региона. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе и пообещал, что округ не оставит людей в беде и окажет всю необходимую помощь. Ранее сообщало, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, троих отпустили домой. В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.
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нарьян-мар, ан-2, ненецкий автономный округ, происшествия
Нарьян-Мар, Ан-2, Ненецкий автономный округ, Происшествия
В Нарьян-Маре образовался стихийный мемориал в память о жертвах ЧП с Ан-2
Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к стихийному мемориалу в память о жертвах ЧП с Ан-2
МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Жители столицы Ненецкого округа приносят цветы и свечи к стихийному мемориалу в память о погибших на борту самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в районе поселка Каратайка, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора НАО.
"Жители Ненецкого автономного округа несут цветы и свечи к стихийному мемориалу на площади Марад Сей", - рассказали в пресс-службе.
Во вторник все пострадавшие были доставлены в окружную больницу НАО, медики приняли решение доставить одного из пострадавших санавиацией в Архангельск
.
Десятого января в НАО губернатор Юрий Бездудный
объявил днем траура по погибшим в авиапроисшествии. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, заверил глава региона.
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе и пообещал, что округ не оставит людей в беде и окажет всю необходимую помощь. Ранее сообщало, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, троих отпустили домой.
В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.